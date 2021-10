Freiburger Fußballerinnen zum Pokalspiel ins Dreisamstadion

per Mail teilen

Die Fußballerinnen des SC Freiburg bestreiten am Montag ihr erstes Spiel im Dreisamstadion. Gegen den VfL Wolfsburg soll im Achtelfinale des DFB-Pokals die Überraschung gelingen.

Montag ist Feiertag - und für die Fußballerinnen des SC Freiburg gilt das nicht nur für den Blick auf den Kalender. Denn das Team von Trainer Daniel Kraus empfängt (18:30 Uhr) den VfL Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Neuauflage des DFB-Pokal-Finales von 2019, sie steigt nicht irgendwo, sondern im altehrwürdigen Dreisamstadion. "Es ist die Erfüllung eines langen und großen Wunsches", sagte Kraus.

Es ist das erste Spiel überhaupt für sein Team in der künftigen Heimspielstätte. "Jetzt durften wir schonmal im Dreisamstadion trainieren und Luft schnuppern. Das hat allen gutgetan", so der Coach weiter. Die Freiburgerinnen werden künftig auch ihren Trainingsschwerpunkt verlagern und aus dem Möslestadion an die Dreisam ziehen. Noch aber sind die Herren da nicht ganz raus.

Umzug geplant

Zwar spielt die Mannschaft von Trainer Christian Streich schon im neu gebauten Europapark-Stadion - ihre Trainingseinheiten aber absolvieren sie noch immer am Dreisamstadion. Denn im Neubau ist nicht alles fertig. Bei den Fußballerinnen herrscht dennoch Vorfreude, auch wenn die Umzugskisten erst einmal noch nicht gepackt werden müssen. "Aktuell rücken aber die fachlichen Fragen in den Vordergrund", so Kraus.

Die fachlichen Fragen, wie sie die Wolfsburgerinnen im Pokal bezwingen können. Dass sie es dem VfL schwer machen können, haben sie beim Remis in der Liga gezeigt. Nun soll auch im Pokal die Überraschung gelingen. Verzichten muss das Team dabei auf Lina Bürger, Alina Bantle und Jule Baum. Für Lisa Kolb, die zurück im Training ist, kommt die Partie noch zu früh.

Schwächelnde Wolfsburgerinnen?

"Wir sind sicherlich nicht der Favorit, Wolfsburg ist individuell sehr gut besetzt", so Kraus. Und doch - der Blick auf die Statistik macht Hoffnung, denn die Wolfsburgerinnen "spielen momentan eine schwankende Saison, haben aber trotzdem die Mehrzahl der Spiele gewonnen".

Anders als noch in der vergangenen Spielzeit leistet sich der VfL aktuell mehr Schwächen und auch Niederlagen. Aber: "Wir werden auf eine gute Mannschaft treffen, die viel Tempo und Physis hat", glaubt der Coach. "Wir selbst müssen offensiv und defensiv als Team funktionieren und Leidenschaft auf den Platz bringen."

Fans als Faktor

Und dann ist da ja noch ein weiterer Faktor, den Kraus nicht unterschätzen will. "Ich hoffe auf viele Fans, die das erste Spiel für uns zu etwas ganz Besonderem machen." Auch für die wäre das Weiterkommen im Pokal ganz sicher ein echter Feiertag.