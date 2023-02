Die Fußballerinnen des SC Freiburg erkämpfen sich, in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie, einen 3:1-Heimsieg gegen den SV Meppen.

Die Freiburgerinnen wollten nach der 0:4-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg in der Vorwoche Wiedergutmachung betreiben und suchten sofort mit Anpfiff den Weg zum Tor. Und das mit Erfolg: Keine Minute war gespielt und schon stand es 1:0. Lisa Kolb setzte sich auf der linken Seite durch und legte diagonal zurück auf Janina Minge. Deren Schuss aus elf Metern landete unhaltbar in der unteren rechte Ecke des Meppener Tores.

Schneller Ausgleich für Meppen

Doch die Spielerinnen aus Meppen ließen sich davon nicht beeindrucken. Nach knapp zehn Minuten parierte Freiburgs Torhüterin Lena Nuding mit einer Glanzparade noch einen Schuss von der Strafraumgrenze von Anna Margraf. Die anschließende Ecke konnte die Freiburger Hintermannschaft aber nicht klären. Die Unordnung in der Abwehr nutzte Meppens Milla Punsar, die aus kurzer Distanz zum Ausgleich traf (11.).

Die Meppenerinnen wirkten zu diesem Zeitpunkt aktiver und konnten sich in den ersten 15 Minuten insgesamt vier Eckbälle erspielen. Doch auch die Freiburgerinnen fanden wenig später wieder den Weg vors gegnerische Tor. Marie Müller verfehlte das Meppener Tor mit ihrem Dropkick aus 16 Metern nur knapp (21.). Vier Minuten später vergab Giovanna Hoffmann per Kopf völlig freistehend die Riesenchance zur erneuten Führung für den SC Freiburg (25.).

Riesen Chancen auf beiden Seiten

Die Partie verlor daraufhin an Intensität, bis kurz vor der Halbzeitpause: Nach einem Ballverlust von Minge fand Meppens Lisa Josten die völlig freistehende Anna Margraf. Ihr Ball aus knapp neun Metern ging rechts am Tor vorbei (37.). Nur eine Minute später die Chance auf der Gegenseite: Nach Zuspiel von Marie Müller bekam Lisa Kolb den Ball, doch Meppens Torhüterin Laura Sieger war zur Stelle.

Elfmeter aus heiterem Himmel

Als beide Teams schon fast auf dem Weg in die Kabine waren, gab es aus heiterem Himmel einen Elfmeter für die Gäste. Freiburgs Samantha Steuerwald war regelkonform gegen Lisa Josten vorgegangen, trotzdem entschied Schiedsrichterin Kathrin Heimann auf Strafstoß. Lena Luding hielt sehenswert gegen Lydia Andrade und so ging es mit 1:1 in die Pause.

Platzverweis für Meppen

Durchgang zwei begann mit einem Rückschlag für die Gäste. Die bereits verwarnte Kara Bathmann musste nach einem weiteren Foulspiel den Platz verlassen (51.). Etwas skurril: Schiedsrichterin Kathrin Heimann fiel erst beim Zücken der gelben Karte auf, dass Bathmann bereits verwarnt war, vielleicht hätte sie sonst anders entschieden.

Freiburg geht erneut in Führung

In Unterzahl hatten die Gäste Probleme, ihr Offensivspiel zu etablieren. Lange Bälle in die Spitze fanden, aufgrund der taktischen Umstellung auf eine Sturmspitze, selten eine Abnehmerin. Folgerichtig kamen die Breisgauerinnen zu mehr Ballbesitz in der Meppener Hälfte. Nach einer Flanke von Freiburg Giovanna Hoffmann ging Julia Pollak dem Ball nicht entschieden genug entgegen und so konnte die dahinter lauernde Lisa Karl aus kurzer Distanz unbedrängt einschieben (69.).

Vorentscheidung erst kurz vor Schluss

Die Kräfte der Gäste schwanden zunehmend, trotzdem versuchten die Meppenerinnen mitzuhalten, was ihnen bis kurz vor Ende der Partie auch gelang. Doch dann sorgte Freiburgs Smantha Steuerwald für die Vorentscheidung: Nach einer Ecke konnte Meppens Torhüterin Laura Sieger den Schuss von Annabel Schasching noch parieren, beim Nachschuss von Steuerwald aus kurzer Distanz war sie dann allerdings machtlos (79.).

Die Freiburgerinnen festigen mit dem Heimsieg ihre Position im oberen Tabellendrittel und dürfen weiter von der Teilnahme am internationalen Wettbewerb träumen.