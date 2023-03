Hoffenheim siegt spät in Freiburg

per Mail teilen

Im badischen Duell der Frauen-Bundesliga hat Hoffenheim am 15. Spieltag mit 1:0 (0:0) in Freiburg gewonnen. Den Treffer des Tages erzielte Melissa Kössler kurz vor Schluss.

Im Freiburger Dreisamstadion hatten die Viertplatzierten Hoffenheimerinnen gegen den Tabellenfünften Freiburg die erste Chance des Spiel. Die Gefahr ging allerdings vom Sportclub aus. Janina Minge war zuletzt am Ball und hatte Glück, dass die Kugel nach einer Ecke nicht im eigenen Tor landete.

Nach knapp einer Viertelstunde kamen die Hoffenheimerinnen dann wieder gefährlich vors gegnerische Tor, aber Ereleta Memeti traf nach einer Flanke von Melissa Kössler nur die Latte. Die Freiburgerinnen wurden dann erstmals nach 30 Minuten, nach einem Fehler von Hoffenheims Michaela Specht, gefährlich. Doch Judith Steinert schoss knapp am rechten Pfosten vorbei. So ging es torlos in die Pause.

Kössler lässt Hoffenheim spät jubeln

Nach dem Seitenwechsel war die Partie dann ausgeglichen, es gab Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem Ende gaben die Gäste aus Hoffenheim noch einmal Gas und Kössler belohnte ihr Team mit dem späten Siegtreffer (89.). Nach dem Erfolg stehen die Hoffenheimerinnen weiter auf dem vierten Platz. Zehn Punkte dahinter liegt Freiburg auf Rang fünf.