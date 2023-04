Dank Last-Minute-Tor: Freiburgerinnen ziehen ins DFB-Pokalfinale ein

per Mail teilen

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben das Ticket für das Finale des DFB-Pokals gelöst - die Entscheidung gegen Zweiligist RB Leipzig aber fiel erst in der Nachspielzeit.

Die Fußballerinnen des SC Freiburg stehen im Finale des DFB-Pokals. Das Team von Trainerin Theresa Merk bezwang das Zweitligateam von RB Leipzig mit 1:0. Den Treffer erzielte Kapitänin Hasret Kayikci in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Die Freiburgerinnen feierten den Finaleinzug nach Abpfiff frenetisch mit den 150 Fans, die aus dem Breisgau mit nach Leipzig gereist waren.

Leipzigerinnen kompakt, Freiburg findet ins Spiel

Leipzig erwies sich von Beginn an als der erwartet schwere Gegner. RB agierte, ähnlich wie in den Pokalspielen gegen die Bundesligateams aus Essen und Frankfurt, kompakt und die Freiburgerinnen brauchten fast eine Viertelstunde, um das erste Mal gefährlich vor dem Tor der Gastgeberinnen aufzutauchen. Giovanna Hoffmann brachte den Ball zentral in Richtung Kasten, stand dabei aber im Abseits (13.).

Die Freiburgerinnen nicht nur individuell das bessere Team – sie spielten sich nun auch mehr Möglichkeiten heraus. Die beste hatte Samantha Steuerwald, die nach einer Ecke von Kayikci den Ball knapp am Tor vorbeiköpfte (24.). Die stärkste Phase hatte das Team von Trainerin Merk dann kurz vor der Halbzeit – doch selbst aus drei Chancen binnen weniger Minuten sprang nichts Zählbares heraus. So ging es trotz der spielerischen Überlegenheit des SC mit einem torlosen Remis in die Kabine.

Kayikci mit der Entscheidung

Den Seitenwechsel nutzen die Leipzigerinnen und waren plötzlich besser im Spiel. Sienäherten sich nun auch öfter dem Strafraum des Sportclubs – spielten sich allerdings keine zwingenden Möglichkeiten heraus. Die zweite Halbzeit avancierte zur Geduldsprobe – die beste Chance hatte Kayikci (87.) per Distanzschuss. Die Kapitänin brachte den Ball aber nicht im Tor unter.

Die Freiburgerinnen erhöhten weiter den Druck – und belohnten sich in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch einen Treffer von Kayikci, die die Flanke der eingewechselten Cora Zicai über die Linie drückte und die Freiburgerinnen so ins DFB-Pokalfinale schoss. Dort wartet am 18. Mai der VfL Wolfsburg.