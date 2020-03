Vor exakt 25 Jahren gewannen die deutschen Fußballerinnen das Europameisterschafts-Finale in Kaiserslautern. Der Jubel war groß - die Prämie vom DFB eher klein: ein Kaffeeservice.

"Das war die blaue Stunde", sagt Patricia Brocker und lacht. Sie beschreibt das Ritual, das nach jedem Länderspiel der DFB-Fußballerinnen stattfand: Gemeinsames Essen, Übergabe der Erinnerungsmedaille, lebhafte Gespräche und dann die Heimreise. "So war das auch nach dem gewonnenen Finale 1995", erzählt Patricia Brocker, mit insgesamt 30 Länderspiel-Toren eine der besten Stürmerinnen damals. Keine Party nach dem EM-Triumph? Kein Sieger-Bier? "Nein", sagt die Pfälzerin aus Bruchmühlbach: "Alkohol war kein Thema bei uns."

Patricia Brocker: "Ein absolutes Highlight meiner Karriere"

Für die Angreiferin des VfR 09 Saarbrücken und des TuS Niederkirchen bedeutete das Finale am 26. März 1995 ein aufregendes Heimspiel. "Für mich war das was ganz besonderes: Kaiserslautern, und dann noch in der Start-Elf, ein absolutes Highlight meiner Karriere."

Dauer 2:05 min Patricia Brocker - Europameisterin und Yoga-Lehrerin Patricia Brocker - Europameisterin und Yoga-Lehrerin

Der dritte EM-Titel für die DFB-Frauen

Brocker stand von Anfang im Brennpunkt. Doch trotz zahlreicher Chancen gelang ihr ausgerechnet in ihrer Heimat kein Treffer. Dafür trafen Maren Meinert, Birgit Prinz und Bettina Wiegmann. Der 3:2-Sieg gegen Schweden war perfekt. Der Erfolg auf dem Betzenberg unter Bundestrainer Gero Bisanz bedeutete die dritte Europameisterschaft nach 1989 und 1991.

Immerhin 8.500 Zuschauer sorgten für eine würdige Kulisse in Lautern, zudem wurde das Finale live in der ARD übertragen - und doch war der Frauen-Fußball noch meilenweit von der Popularität der kickenden Männer entfernt. Auch, was die Siegprämien angeht. "Geld? Nein, von Geld war nicht die Rede" erzählt Patricia Brocker und schmunzelt: "Ich kann mich gar mehr so gut dran erinnern, die Geschenke waren nicht so das große Thema. Ein Kaffee-Service, eine Uhr glaube ich, und noch ein paar Kleinigkeiten."

Patricia Brocker im Trikot der deutschen Nationalmannschaft Imago HJS

Nach der Fußball-Karriere wurde Yoga ihre Leidenschaft - auch, um den eigenen lädierten Körper wieder fit zu kriegen. "Bei Yoga lernt man, besser in sich hinein zu hören. Und das hat mir sehr geholfen", erklärt Patricia Brocker, deren Körper durch die jahrelange Belastung in der Bundesliga und in der Nationalelf einige Spuren davongetragen hat. Unter anderem auch zwei Kreuzbandrisse.

Heute anerkannte Yoga-Lehrerin

Ihre Begeisterung für Yoga führte sogar dazu, dass die Pfälzerin eine jahrelange Ausbildung zur anerkannten Lehrerin machte. "Einfach, um die Erkenntnisse auch an andere Menschen weitergeben zu können", sagt sie.

Kurse kann die 54-Jährige derzeit nicht geben - wegen Corona. Umso mehr genießt sie ihre ganz persönlichen Yoga-Übungen, um besser durch diese Krisen-Tage zu kommen. "Klar, das hilft", sagt lächelnd Patricia Brocker, die Europameisterin vom Betzenberg.