Derbytime in Hoffenheim - Wer ist die Nummer eins im Land?

Nach der Länderspielpause der Frauen, steht für die Spielerinnen wieder der Bundesliga-Alltag an. Zum Auftakt des vierten Spieltags empfängt die TSG Hoffenheim den SC Freiburg zum Derby.

Wenn die Hoffenheimerinnen auf die Freiburgerinnen treffen, ist Spektakel zu erwarten. In 23 Pflichtspielen zwischen diesen beiden Mannschaften gab es insgesamt 77 Tore für die Zuschauer zu bestaunen. Macht einen Schnitt von mehr als drei Toren pro Spiel. Auch beim Testspiel im September ging es torreich zu. Damals entschieden die Breisgauerinnen das Spiel mit 6:2 für sich. Allerdings spielte vor allem die TSG Hoffenheim nicht in Bestbesetzung, weshalb das Derby am Freitagabend (Anpfiff 19.16 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion) eine ausgeglichenere Begegnung werden dürfte.

Freiburg in der Tabelle vor Hoffenheim

Freiburg-Trainerin Theresa Merk schiebt den Hoffenheimerinnen sogar die Favoritenrolle zu: "Wir werden das Ganze nur mit maximaler Emotion, Leidenschaft und Kampf für uns entscheiden können. Aber wir werden alles dafür tun, um sie ins Stolpern zu bringen."

Die Kraichgauerinnen seien eine sehr starke Mannschaft, die über Jahre hinweg ihre Spielidee und Identität entwickelt hätte, so Merk weiter. Zurückhaltung also bei den Freiburgerinnen, die sich allerdings nicht verstecken müssen. Mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen stehen sie in der Tabelle aktuell sogar vor der ambitionierten TSG Hoffenheim.

Hoffenheimerinnen kommen mit Rückenwind aus der Länderspielpause

Aus Sicht der Hoffenheimerinnen soll sich das natürlich so schnell wie möglich ändern. Nach einer 1:3-Niederlage gegen den 1.FC Köln und der 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg, konnte die TSG mit 2:0 gegen den SV Meppen gewinnen. Die gute Stimmung aus diesem Spiel möchten die Kraichgauerinnen daher auch ins Derby mitnehmen.

Gegen den Sport-Club erwartet Hoffenheim-Coach Gabor Gallai "ein kurzweiliges Spiel mit vielen Torraumszenen". Dabei kann er auch wieder auf Stürmerin Tine De Caigny zurückgreifen. Diese feierte nach ihrem Syndesmosebandriss in der vergangenen Woche ihr Comeback auf dem Rasen, bei einem Kurzeinsatz für die belgische Nationalmannschaft. Die 1:2-Niederlage gegen Portugal und die damit verpasste WM-Qualifikation konnte sie allerdings auch nicht verhindern.

Die letzten sieben Ligaspiele konnte die TSG alle für sich entscheiden

In der Frauen-Bundesliga kam De Caigny in der aktuellen Saison noch nicht zum Einsatz. Der Zeitpunkt für ihr Liga-Comeback könnte allerdings nicht passender sein. Denn beim 3:1-Sieg der Hoffenheimerinnen in der letzten Saison, erzielte sie das zwischenzeitliche 2:0.

Die letzten sieben Ligaspiele konnte die TSG Hoffenheim zudem gegen den SC Freiburg gewinnen. Diese Serie möchte Gabor Gallais Team natürlich ausbauen. Die Vorzeichen für ein rassiges, emotionales und intensiv geführtes Derby sind damit gegeben.