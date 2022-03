Neun gegen Elf in der 2. Frauen-Bundesliga - DFB im Fokus

Normalerweise ist es auch in der 2. Frauen-Bundesliga so, wie bei allen anderen Fußballspielen: Elf gegen elf auf zwei Tore. Doch bei der Partie Eintracht Frankfurt II gegen den 1. FFC Niederkirchen kam es anders und brachte den DFB in Erklärungsnot.

Die Mannschaft aus Niederkirchen war mit nur neun Spielerinnen nach Frankfurt gereist. Acht auf dem Feld plus eine Torfrau. 90 Minuten in doppelter Unterzahl und ohne Auswechselmöglichkeit. Die Gegnerinnen aus Frankfurt hingegen standen zu elft auf dem Feld und nutzten ihre fünf erlaubten Wechsel vollumfänglich. Dass das Spiel bei dieser Ausgangssituation verloren ging, war keine große Überraschung, 0:2 mussten sich die schon abgestiegenen Fußballerinnen aus Niederkirchen geschlagen geben.

Wieso nur neun Spielerinnen?

Aktuell befinden sich nach einem Corona-Fall elf Spielerinnen in Quarantäne, vier weitere seien verletzt und zwei haben entschieden, in der laufenden Rückrunde aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr anzutreten, so die Geschäftsführerin Anja Marx. Außerdem mussten zwei Spielerinnen arbeiten und standen deshalb nicht zur Verfügung. Blieben laut Verein noch neun. Man sei "sehr erstaunt" darüber gewesen, dass eine beantragte Spielverlegung von Seiten des DFB am Abend vor dem Spiel abgelehnt wurde und die Mannschaft in Unterzahl anreisen musste.

Wettbewerbsverzerrung?

Das gleiche Szenario droht auch beim nächsten Spiel. Brisant: Sowohl Eintracht Frankfurt II als auch der kommende Gegner, die TSG Hoffenheim II, sind Konkurrenten im Abstiegskampf in der 2. Frauen-Bundesliga. Auch der 1. FC Saarbrücken dürfte über die Ansetzung nicht glücklich sein, steht er doch punktgleich mit Hoffenheim auf einem Abstiegsplatz, hatte sein Spiel gegen Niederkirchen bereits Anfang Mai - und kam nicht über ein 1:1 hinaus. "Wenn wir gegen Saarbrücken nur zu neunt angetreten wären, hätten sie auch gegen uns gewonnen“, so FFC-Geschäftsführerin Anja Marx.

Ein Aufreger in den sozialen Medien

Auch in den sozialen Medien gab es anlässlich der Entscheidung des DFB Aufregung und Unverständnis. Die deutsche Nationalspielerin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) äußerte sich auf Instagram. "Das hat nichts mit Fairplay, Wertschätzung und schon gar nicht mit Professionalisierung zu tun", so Popp.

"Da werden die eigenen Werte mit Füßen getreten."

Was sagt der DFB?

Der Deutsche Fußball-Bund äußerte sich erst einen Tag nach dem Spiel und erklärte, dass die Voraussetzungen für eine Spielverlegung nicht vorgelegen hätten. Nur wenn weniger als 16 Spielerinnen zur Verfügung stünden, wäre eine Verlegung des Spiels möglich. Allerdings zählten sporttypisch verletzte sowie gesperrte Spielerinnen nicht dazu - obwohl sie faktisch nicht auf dem Feld stehen können. Im Fall des 1. FFC Niederkirchen sei die Mindestanzahl an Spielerinnen erreicht gewesen - auch ohne die zehn Teammitglieder, die sich in Quarantäne befinden.

An seiner Situation trage der Verein eine Mitverantwortung: "Zwei Spielerinnen, die sich offenbar vom Trainings- und Spielbetrieb abgemeldet haben, wurden vom 1. FFC Niederkirchen nicht an den DFB gemeldet, das heißt, sie wurden nicht von der offiziellen Spielberechtigungsliste entfernt. Zudem hat sich der Verein nicht um Ersatz für die beiden abgemeldeten Spielerinnen bemüht, beispielsweise durch eine Nachmeldung von Spielerinnen aus der 2. Mannschaft oder der B-Juniorinnen-Mannschaft." Der Verein sieht das anders: "Wir haben vier Spielerinnen nachgemeldet, hatten 26 Spielerinnen, als es wieder losging. Aber die Verletzten sind erst danach dazugekommen", so Marx.

Verein übt Kritik hinsichtlich der Kommunikation

Den Kader kurzfristig aufzufüllen ist für Niederkirchen nicht ganz leicht. "Wir haben keine B-Jugend-Bundesliga im Training, unsere zweite Mannschaft trainiert seit November nicht", erklärt die Geschäftsführerin. Sie kritisiert in diesem Zusammenhang die Art und Weise der Kommunikation des DFB. Am Dienstagabend um 19 Uhr habe sie die Mail erreicht, dass die Mannschaft am kommenden Tag in Frankfurt spielen müsse - ohne Begründung für die Entscheidung. So kurzfristig wäre beispielsweise die notwendige Sportuntersuchung für weitere Spielerinnen nicht mehr möglich gewesen, abgesehen von der Verletzungsgefahr untrainierter Akteurinnen. "Dass der DFB an seinen Paragraphen festhält, ist logisch und klar. Es geht mir um die Art und Weise, wie und wann kommuniziert wird", so Marx.

DFB: Verhalten des 1. FFC Niederkirchen "grob fahrlässig"

Der DFB wirft dem Verein außerdem vor, gegen das geltende Hygienekonzept für die 2. Frauen-Bundesliga verstoßen zu haben. Elf Spielerinnen hätten an einem Hallentraining teilgenommen, darunter die mit Corona infizierte Spielerin. Dies hätte zur vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne für alle Beteiligten dieser Trainingseinheit geführt. Laut Hygienekonzept sei allerdings grundsätzlich kein Indoor-Training vorgesehen. Wenn, dann lediglich Fitnessübungen - allerdings nur mit Mund-Nasen-Schutz, Abstand und in Kleingruppen, wie in der DFB-Meldung zu lesen ist. Deswegen würden die zehn Spielerinnen, die sich vorsichtshalber in Quarantäne befinden, als "zur Verfügung stehend" gelten.

Ein Verein könne sich nicht auf den Ausfall von Spielerinnen berufen, wenn dieser auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Missachten der geltenden Hygieneregeln beruhe. Für den 1. FFC Niederkirchen ist diese Regelung nicht klar: "Im Hygienekonzept steht das so explizit nicht drin", so Marx. Tatsächlich gibt es kein konkretes Verbot für Hallentrainingseinheiten im Konzept. Allerdings sind beispielsweise die Auflagen für Fitnesstrainings in einem geschlossenen Raum vermerkt: "Nur in Kleingruppen unter Einhaltung der Mindestdistanzen".

Niederkirchen prüft Nichtantritt im nächsten Spiel

Die Situation beim FFC bleibt angespannt. Auch gegen die Frauen aus Hoffenheim werden vermutlich keine elf Spielerinnen auf dem Platz stehen können. Anja Marx hat jetzt beim DFB nach den Konsequenzen bei einem Nichtantritt in diesem nächsten Spiel angefragt. "Wir müssen auf die Gesundheit unserer Spielerinnen achten und abwägen, ob es Sinn macht zu spielen", sagt sie. Bereits im Spiel gegen Frankfurt hätten schon angeschlagene Spielerinnen auf dem Feld gestanden. Jetzt wartet der Verein ab, ob die finanziellen Konsequenzen tragbar wären.