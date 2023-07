Hinter den Frauen des VfB Stuttgart liegt ein ereignisreiches erstes Jahr. Mit dem angestrebten Aufstieg wurde es nichts. Die Schwäbinnen mussten sich mit Platz zwei zufriedengeben.

Vor knapp einem Jahr übernahm der große VfB Stuttgart die Frauen-Mannschaft des kleinen VfB Obertürkheim. Das Ziel war, so schnell wie möglich aus der Oberliga aufzusteigen. Langfristig soll es in Richtung Bundesliga gehen. Kurzfristig müssen sich die Schwäbinnen aber ein weiteres Jahr in der Oberliga beweisen. Denn in der aktuellen Saison belegten sie nur Rang zwei hinter dem TSV Neuenstein. Der Aufstieg wurde knapp verpasst.

Großes Verletzungspech machte Trainer Heiko Gerber zu schaffen

Insgesamt fünf Kreuzbandrisse und weitere zahlreiche Verletzungen sorgten dafür, dass Trainer Heiko Gerber und Co-Trainerin Lisa Lang immer wieder eine andere Mannschaft aufstellen mussten. Coach Gerber zeigte sich aufgrund der Vielzahl an Verletzungen auch etwas ratlos. "Woran liegt es, dass wir elf Wochen lang eine perfekte Vorbereitung ohne Verletzte hatten und plötzlich im ersten Rückrundenspiel verletzen sich die beiden defensiven Stabilisatoren", fragte der frühere Profi.

Umbruch zur neuen Saison

Für die neue Saison steht nun ein Umbruch an. Gleich elf Spielerinnen werden den VfB Stuttgart verlassen. Während Lisa Diehl, Katrin Bubeck, Licia Entenmann und Lilly Ebner in der neuen Spielzeit in der zweiten Mannschaft spielen werden, verlassen Nadine Steiner, Kira Artmann und Maxi Adler den Verein komplett. Sina Hintzler, Lydia Schwaab, Svenja Merten und Katharina Strohm beenden dagegen ihre Karriere.

Die Verabschiedungen der Spielerinnen waren auch das emotionale Highlight des letzten Saisonspiels gegen den TSV Neckarau (2:0). Vor allem für Svenja Merten war es ein tränenreicher Abgang. Die 29-Jährige spielte seit 2007 beim VfB Obertürkheim und führte das Team nach der Übernahme durch den VfB Stuttgart zunächst noch als Kapitänin aufs Feld. Durch zwei Verletzungen absolvierte sie in der abgelaufenen Spielzeit allerdings nur fünf Spiele. Umso erfreulicher war es für Merten, dass sie am letzten Spieltag nochmal für ein paar Minuten auf dem Feld stehen konnte.

Sascha Glass wird neuer Sportdirektor der VfB-Frauen

Zur neuen Saison wird sich zudem die Rolle von Co-Trainerin Lisa Lang ändern. Die 30-Jährige wird künftig als Teammanagerin agieren. In der abgelaufenen Spielzeit bekleidete sie dieses Amt bereits neben ihrer Co-Trainerinnen-Tätigkeit - zur neuen Saison wird sie das hauptamtlich machen.

Dabei wird sie auch auf die Unterstützung von Sascha Glass zurückgreifen können. Der 50-Jährige wurde unter der Woche als neuer Sportdirektor für den Mädchen- und Frauenfußball verpflichtet. Bis März trainierte Glass noch die Bundesliga-Frauenmannschaft des 1. FC Köln. Nun unterschrieb er beim VfB Stuttgart einen Vertrag bis 2028. Gemeinsam mit Trainer Gerber soll er eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen, damit es in der neuen Saison mit dem Aufstieg in die Regionalliga klappt.