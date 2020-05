Die Frauen-Bundesliga hat auf dem außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes grünes Licht für die Fortsetzung der Saison erhalten.

Das Votum der Delegierten für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes am kommenden Freitag (29.5.) fiel einstimmig aus. Die Mehrheit der Vereine hatte sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen. Lediglich der Tabellenletzte FF USV Jena kritisierte den Neustart, da in Thüringen aufgrund behördlicher Verordnungen bis zum 5. Juni kein Mannschaftstraining möglich ist.

Abbruch in der 2. Frauen-Bundesliga

Abgebrochen wird die Spielzeit 2019/20 in der 2. Frauen-Bundesliga. Die ersten Zwei dürfen aufsteigen, sportliche Absteiger gibt es keine. Das bedeutet, dass das Team von Werder Bremen und der SV Meppen als Aufsteiger ins Oberhaus feststehen. Gemäß der Entscheidung beim außerordentlichen Bundestag des DFB rücken Werder als klarer Tabellenführer nach 16 Spieltagen und der Vierte aus dem Emsland in der neuen Saison auf. Die zweitplatzierte Reserve des VfL Wolfsburg und die U20 der TSG Hoffenheim auf Rang drei waren nicht aufstiegsberechtigt, weil die Erstvertretungen der Klubs bereits in der Eliteliga spielen. Auch die Spielzeit in der Bundesliga der A- und B-Junioren sowie B-Juniorinnen wird nicht fortgesetzt.

3. Liga der Männer wird fortgesetzt

Auf dem außerordentlichen Bundestag des DFB wurde unter anderem auch die Fortsetzung der 3. Liga entschieden.