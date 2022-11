Die Mutter des Freiburger Erfolges: Birgit Bauer-Schick und ihre Fußballerinnen

Sie brennt für den Fußball - und das schon seit mehr als 30 Jahren: Birgit Bauer-Schick, Abteilungsleiterin der Mädchen und Frauen beim SC Freiburg und Mutter des Erfolges.

Es gibt nur wenige Personen, die so sehr und schon so lange für den Fußball brennen wie sie: Birgit Bauer-Schick, die Abteilungsleiterin der Mädchen und Frauen beim SC Freiburg. Seit mehr als 30 Jahren ist sie mittlerweile im Geschäft und immer noch so begeistert wie am Anfang: Die Abteilungsleiterin verpasst so gut wie kein Spiel in der Frauen-Liga und war natürlich auch beim Spitzenspiel ihrer Freiburgerinnen gegen Bayern München vor Ort.

Frau der ersten Stunde

Mitfreuen, mitfiebern und manchmal auch mitleiden - so geht es Birgit Bauer-Schick in ihrem Fußballreich. Als Spielerin kam sie Anfang der 1990er Jahre zum Sport-Club Freiburg, gründete damals zusammen mit anderen die Frauenabteilung beim SC.

Jetzt, 30 Jahre später, ist Birgit Bauer-Schick immer noch mit Herzblut am Ball - als Managerin. "Jetzt haben wir Jahrzehnte dafür gekämpft, den Frauenfußball immer weiter voranzubringen. Wenn man dann so lange dabei ist, dann ist das einfach das Baby", beschreibt Bauer-Schick, wie sehr sie mit den Fußballerinnen und dem Verein verbunden ist.

Rekordkulisse gegen die Bayern

Das "Baby" ist mittlerweile ganz schön groß geworden. Knapp 200 Mädchen und Frauen kicken beim Sport-Club - allen voran die Bundesliga-Frauen, die zunehmend erfolgreicher werden. Und die gute Arbeit wird honoriert. Im Topspiel gegen den FC Bayern am 5. November spielte der SC vor einer Rekordkulisse: Mehr als 6.000 Fans kamen ins Dreisamstadion.

Das ist dann auch für die Abteilungsleiterin etwas ganz Besonderes "Da ist man schon ein bisschen nervös, aber ich freue mich auch, wie viele ehemalige Freiburgerinnen hier spielen, zwar im Bayern-Trikot, aber was willst Du machen?", ist Bauer-Schick stolz auf die gute Ausbildung im Verein, die beispielsweise auch Nationalspielerin und Bayern-Star Giulia Gwinn genossen hat.

Janina Minge: "Sie ist unser Gesicht."

Die deutliche 0:3-Niederlage ihrer Freiburgerinnen gegen die Bayern enttäuschte die ewige Managerin schon ein bisschen, an ihrem Engagement wird das aber natürlich nichts ändern. Das wissen auch die Spielerinnen, die ihre Managerin in den höchsten Tönen loben. "Sie ist unser Gesicht. Wir mögen sie alle sehr, sehr gerne. Ich denke, sie hat auch ein gutes Ansehen nach außen. Sie ist einfach spitze!", sagt die beste Torschützin der Liga und Neu-Nationalspielerin Janina Minge.

Der Traum vom Pokalfinale

Solche Lobeshymnen will die 58-Jährige - bescheiden wie sie ist - gar nicht hören. Für sie geht es nur darum, den Frauenfußball nach vorne zu pushen. "Diese Saison wird es noch kein Champions-League-Platz geben, aber den Pokal haben wir ja auch noch. Köln ist immer ein Traum", hofft sie auf das Finale. Der Weg dorthin wird sicher nicht einfach, aber Kampfgeist haben die Frauen beim SC Freiburg - allen voran Birgit Bauer-Schick.