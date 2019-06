per Mail teilen

Wenn man sich den Kader der Deutschen-Frauenfußball-Nationalmannschaft anschaut, fällt auf: Neun Spielerinnen haben den SC Freiburg in ihrer Vita stehen. Was ist das Geheimnis der tollen Nachwuchsarbeit?

Die beste Talentschmiede des deutschen Frauenfußballs stellt man sich vielleicht ein wenig anders vor. Das Vereinsemblem ist noch handgemalt, der Platz erinnert mehr an eine Blumenwiese. Es sieht schon etwas anders aus als im Hochglanz-Nachwuchsleistungszentrum der Jungs des SC Freiburg.

"Man wird schon verglichen mit den Jungs", sagt Victoria Ezebinyuo, B-Juniorin des SC Freiburg. "Wir wissen, dass es uns hier auch gut geht und wir nehmen es einfach an, was wir hier haben", sagt sie, angesprochen auf die unterschiedlichen Trainingsbedingungen.

"Der Hintergedanke später mal viel Geld zu verdienen, ist nicht da"

Doch der größte Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball wird hier ganz schnell klar: das Geld. Wo, wie im Frauenfußball, wenig Geld zu verdienen ist, wird auch wenig investiert. "Selbst bei mir, ich mache das auch ohne Steuerkarte", sagt Ede Beck, SCF-Nachwuchstrainer. "Jeder macht das aus Liebe zum Sport und in seiner Freizeit. Der Hintergedanke später mal viel Geld zu verdienen, ist bei den Mädchen nicht da."

Ab und an Frühtraining, zweimal am Tag Training - auch die Mädchen haben ein intensives Trainingspensum. Die Mädchen wohnen im Internat, wie beispielsweise Mia Büchele aus Riedlingen, die mit 14 Jahren ins Internat gezogen ist. "Ich bereue es auf keinen Fall, es macht Spaß, wenn man einfach alles machen kann, um im Fußball erfolgreich zu sein. Und wenn's dann läuft, ist es noch besser", sagt Mia Büchele.

Niederlage im Finale um die Deutsche B-Jugendmeisterschaft

Noch am vergangenen Wochenende schoss Mia den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich im B-Juniorinnen-Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen den VfL Wolfsburg. Das Spiel ging am Ende 1:3 verloren, dennoch hat Freiburg mal wieder bewiesen: Im Breisgau reifen die besten Nachwuchsspielerinnen Deutschlands - und das trotz bescheidener Mittel.

Das Freiburger Erfolgsrezept: Sich auf die einfachen Dinge konzentrieren

"Wir haben unseren Fußballplatz in Freiburg, das ist alles, was man braucht. Zwei Tore, einen Rasen und dann kann man Vollgas geben und zusammen als Team Erfolge einsammeln", sagt Victoria Ezebinyuo. Und Jahr für Jahr Nachwuchsspielerinnen ausbilden, die dann irgendwann in der Nationalmannschaft auftauchen.