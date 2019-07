Klara Bühl

Am 28. Februar dieses Jahres bestritt die 18-jährige Klara Bühl ihr erstes Länderspiel in der A-Nationalmannschaft. Damit ist die Stürmerin des SC Freiburg die erste deutsche Spielerin, die aus einem "2000-er Jahrgang" diesen Sprung geschafft hat. In Frankreich folgte jetzt das WM-Debüt. Ihr erstes Bundesliga-Spiel für den SC Freiburg bestritt sie im September 2016 im Alter 15 Jahren.