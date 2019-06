Drittes Spiel, dritter Sieg: Die deutschen Fußball-Frauen haben ihr erstes Ziel erreicht und stehen nach dem 4:0 als Gruppensieger im Achtelfinale. Dabei traf eine Debütantin aus Wangen.

Martina Voss-Tecklenburg hatte ihr Team im Vergleich zur Spanien-Partie auf drei Positionen geändert. So startete die 18 Jahre alte Freiburgerin Klara Bühl und bildete mit Spielführerin Alexandra Popp die Doppelspitze. Zudem stand Melanie Leupolz aus Wangen im Allgäu zum erstem Mal in der Startelf bei dieser WM.

Dauer 0:59 min Furioses 4:0 gegen Südafrika: Leupolz debütiert Beim 4:0-Sieg der deutschen Frauen gegen Südafrika stand Melanie Leupolz aus Wangen im Allgäu zum erstem Mal in der Startelf bei dieser WM. Zudem überzeugte die 18-jährige Klara Bühl vom SC Freiburg in der Doppelspitze und die Freiburgerin Giulia Gwinn sammelte Scorerpunkte.

Die Trainerin hatte nach zwei glanzlosen Siegen zum Vorrundenabschluss eine spielerische Steigerung gefordert. Und Deutschland begann gegen den Weltranglisten-49. engagiert und zielstrebig, ließ nie einen Zweifel am Siegeswillen aufkommen. Den ersten Angriffen fehlte es bei herrlichem Fußballwetter und 27 Grad noch an Präzision, ehe eine Standardsituation zur verdienten deutschen Führung führte.

Traum-Debüt für Leupolz

Melanie Leupolz aus Wangen traf in der 14. Minute zum 1:0, Sara Däbritz erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause traf Alexandra Popp (40.) mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Maßflanke von der Ex-Freiburgerin Giulia Gwinn: 3:0. Lina Magull (58.) erhöhte vor 15 502 Zuschauern im Stade de la Mosson auf den 4:0-Endstand. Klara Bühl konnte sich (noch) nicht in die Torschützenliste eintragen.

Mit dem Gruppensieg hat der zweimalige Weltmeister sein erstes Etappenziel in Frankreich erreicht und trifft im Achtelfinale am kommenden Samstag (17.30 Uhr) in Grenoble auf einen der vier besten Gruppendritten. Wie der erste Kontrahent in der K.o.-Runde heißen wird, steht noch nicht fest. Im zweiten Spiel der Gruppe B trennten sich Spanien und China 0:0, womit beide Teams das Weiterkommen schafften. Die punktlose Banyana Banyana müssen dagegen die Heimreise antreten.