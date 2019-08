per Mail teilen

Das Pech der Tettnangerin Melanie Leupholz ist in diesem Fall das Glück von Sandra Starke vom SC Freiburg. Denn Starke wurde für die verletzte Leupholz für die Nationalmannschaft nachnominiert.

Wie gut, dass der Handy-Empfang im ICE doch nicht so schlecht ist. Als Sandra Starke mit dem SC Freiburg zum Bundesliga-Auswärtsspiel nach Leverkusen unterwegs war, kam der Anruf. "Ich kannte die Nummer nicht", erzählt die 26-Jährige strahlend bei DFB-TV. Wie gut, dass Starke trotzdem ans Telefon gegangen ist. "Ich war überwältigt und auch ein bisschen sprachlos."

Der Erste, der von ihrer ersten Nominierung für die Frauen-Nationalmannschaft erfuhr, war nach einem kurzen, positiven Schockmoment, ihr Freund. Jetzt ist sie schon mittendrin, bei der Frauen-Nationalmannschaft: in der Vorbereitung für die EM-Qualifikationsspiele gegen Montenegro (31.8. in Kassel) und gegen die Ukraine (3.9. in Lwiw).

Sandra Starkes Weg: Namibia, Potsdam, Freiburg...

Sandra Starke ist in Namibia geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern, Vater Richard ist Deutscher, Mutter Karla ist Niederländerin, leben nach wie vor in Windhoek. Schon als Zwölfjährige ging sie gemeinsam mit ihrem Bruder Manfred (aktuell 1. FC Kaiserslautern) nach Deutschland, um Fußball zu spielen. In Potsdam wurde sie ausgebildet, spielte dort von 2006 bis 2013. Bruder Manfred Starke ist ebenfalls Nationalspieler. Der 28-Jährige hat sich jedoch für Namibia entschieden.

Dann kam der Wechsel zum SC Freiburg. Beim Sportclub verlängerte sie Anfang des Jahres ihren Vertrag. Das verkündete im Februar SC-Managerin Birgit Bauer mit den Worten: "Ihre Flexibilität macht sie sehr wertvoll für unser Offensivspiel". Die Spielerin selbst unterstrich ihre Unterschrift mit den Worten: "Ich fühle mich hier sowohl privat als auch sportlich bestens aufgehoben". Freiburg und Starke, das passt. Und mit Starke hat der SC Freiburg jetzt ganz nebenbei auch seine nächste Nationalspielerin.