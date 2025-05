Endlich ein Erfolg: Sandhausen holt Landespokal Baden

Der SV Sandhausen hat sich im Finale des Landespokals Baden gegen den Verbandsligisten GU-Türkischer SV Pforzheim durchgesetzt. Und das auch dank Doppelpacker David Otto.

Der SV Sandhausen ist im Landespokal Baden seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich mit dem 4:0 gegen den Verbandsligisten GU-Türkischer SV Pforzheim den Titel gesichert. In einer über weite Strecken zähen Partie besorgte Taylan Duman (52. Minute) die Führung für den SVS. Marco Schikora (80.) und David Otto mit einem Doppelpack (83., 88.) trafen zudem für die Sandhäuser und sorgten so für den deutlichen Endstand.

Und auch die erste Chance der Partie hatte der Favorit: Luca-Milan Zander brachte den Ball aufs Tor, Pforzheims Keeper Xaver Pendinger aber konnte noch klären (25.). Doch wie so oft in dieser Saison zeigten sich die Sandhäuser anfällig – und Pforzheim hätte kurz vor der Pause in Führung gehen können. Doch Bogdan Alexandru Cristescu und Khery Hamka brachten den Ball bei ihren guten Möglichkeiten nicht im Tor unter. So ging es ohne Tore in die Pause.

Sandhausen siegt auch dank Otto

Nach dem Seitenwechsel war es dann Duman, der in der 52. Minute mit einem Schuss aus der zweiten Reihe für die Sandhäuser Führung sorgte. Die Partie war kein Leckerbissen, die nach Eppingen mitgereisten Sandhäuser Fans aber durften trotz magerer Leistung ihres Clubs noch zwei Mal jubeln.

Schikora traf in der 80. Minute zum 2:0, nur drei Minuten später war es dann Otto mit dem 3:0. Und damit hatte der gebürtige Pforzheimer noch nicht genug: In der 88. Minute war es erneut Otto mit dem 4:0. Der Sieg im Landespokal Baden ist nach dem Abstieg aus der 3. Liga der einzige Erfolg der Sandhäuser in dieser Saison.