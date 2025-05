Pokalparty von Pirmasens: FK feiert Sieg gegen Schott Mainz

per Mail teilen

Der FK Pirmasens hat sich mit einem Sieg den Titel im Verbandspokal Südwest gesichert. Gegen Schott Mainz führte der FKP früh und spielt in der kommenden Saison im DFB-Pokal.

Pokalparty von Pirmasens - der FKP hat mit einem 2:1 gegen den TSV Schott Mainz am Samstag in Weingarten den Verbandspokal Südwest geholt und damit das Ticket für die erste Runde des DFB-Pokals klargemacht. Luka Dimitrijevic hatte Pirmasens in Führung gebracht (16. Minute), Marc Ehrhart erhöhte (33.) zum Pausenstand von 2:0. Zwar verkürzte Leon Kern (86.) noch auf 1:2, am Erfolg von Pirmasens aber ändert das nichts mehr. Den letzten Erfolg im Verbandspokal Südwest feierte der FKP vor zehn Jahren.

Frühe Führung, schwache Mainzer

Dabei war der TSV als souveräner Meister in der Oberliga und Seriensieger des Pokals als Favorit in die Partie gegangen. Aber der FK Pirmasens, Tabellen-Zweiter in der Liga und damit direkt hinter Finalkonkurrent Mainz, begann mit viel Zug zum Tor. Dimitrijevic drückte den Ball nach einem Freistoß aus kurzer Distanz über die Linie (15.).

Pirmasens spielte sich weiter gute Möglichkeiten heraus, Büchler fand aber im Aluminium seinen Meister (30.). Besser machte es in der 33. Minute Erhart. Tobias Jänicke legte den Ball von der Außenbahn an den Elfmeterpunkt, wo Ehrhart freistehend zum 2:0 einschob. So führte der FKP zur Halbzeit mit 2:0 gegen die Mainzer.

Anschlusstreffer ohne Folgen

Nach dem Seitenwechsel sahen die 1.628 Fans in Weingarten, dass Mainz sich mehr und mehr auf das Spiel von Pirmasens einzustellen versuchte, taktisch umstellte und auch physisch mit mehr Präsenz agierte. Und Mainz belohnte sich in der 86. Minute, auch weil FKP-Keeper Benjamin Reitz nach einem Freistoß nicht mit letzter Konsequenz zur Stelle war. Kern traf zum 1:2 und sorgte noch einmal kurz für Spannung. Pirmasens aber brachte den Sieg über die Zeit und schafft damit den Sprung in den DFB-Pokal.