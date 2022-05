Engers gewinnt den Rheinland-Pokal

Der FV Engers und der SV Oberachern haben sich die Erstrunden-Tickets für den DFB-Pokal gesichert.

FV Engers holt den Rheinland-Pokal gegen den FC Karbach

In einem engen Spiel hat sich der FV Engers den Rheinland-Pokal geholt. Christian Meinert hat den Treffer des Tages (40.) im Oberliga-Duell (Rheinland-Pfalz/Saar) gegen den FC Karbach erzielt. Damit darf das Stadtteil-Team aus Neuwied in der kommenden Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals starten. In der Nachspielzeit hätte Noel Schlesiger für einen noch deutlicheren Sieg sorgen können. Doch er scheiterte mit seinem Elfmeter an Karbachs Schlussmann Romaric Grenz.

SV Oberachern holt den SBFV-Pokal bei der DJK Donaueschingen

Der SV Oberachern (Oberliga Baden-Württemberg) hat bei der DJK Donaueschingen (Verbandsliga Südbaden) einen Favoriten-Sieg eingefahren und sich den Südbaden-Pokal gesichert. Rachid Gueddin (58.) und Tobias Wild (66., Eigentor) haben die beiden Treffer zum 2:0-Sieg für das Team aus dem Ortenau-Kreis erzielt.