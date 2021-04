In einem furiosen Saisonfinale rettet sich die TSG Hoffenheim in der Saison 2012/2013. Markus Gisdol übernimmt die Mannschaft am 28. Spieltag als Tabellenvorletzter. Mit zuvor zwei Siegen und zwei Unentschieden, gelingt den Hoffenheimer am letzten Spieltag mit einem 2:1 Auswärtssieg in Dortmund die Sensation. Kurze Zeit später gewinnt die TSG die Relegation und bleibt erstklassig.

Imago Imago / MIS