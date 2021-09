Benefizspiel Mainz 05 gegen 1. FC Kaiserslautern: "Gemeinsam für den Sport"

per Mail teilen

Die Fußballvereine Mainz 05 und der 1. FC Kaiserslautern spielen am 9. Oktober (14 Uhr, live im SWR Fernsehen) gegeneinander. Unter dem Motto "Gemeinsam für den Sport" geht es dabei nicht um Sieg oder Niederlage. Es geht um Hilfe, Solidarität und Respekt. Für die Menschen, die unter den Folgen der Hochwasserkatastrophe leiden.

Fußballspielern und Fans war schnell klar, wie gewaltig das Ausmaß der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 ist. "Eine Fläche, so groß wie 200 Fußballfelder, ist überflutet" berichtete der SWR zwei Wochen später. Von den 4.200 Häusern in der Region um Ahrweiler waren 3.000 beschädigt oder völlig zerstört. 140 Menschen starben, fast 20.000 waren über Nacht obdachlos.

Spendenaktion und Benefizspiel zu Gunsten der Flutopfer am 9. Oktober Mit Unterstützung der Aktion "Deutschland Hilft" und des SWR wird die Live-Übertragung des Benefizspiels zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern zur Call-in-Show, bei der alle Fans an den Fernsehern über eine Telefon-Hotline spenden können. Darüber hinaus wird der Erlös aus dem Ticket-Verkauf zum Benefizspiel gespendet sowie auf der Website der Aktion Deutschland Hilft ein eigenes Spendenkonto unter dem Titel "Benefizspiel Fußball" eingerichtet. Die Eintrittskarten für das Benefizspiel im Koblenzer Stadion Oberwerth sind ab Dienstag, 28. September um 08:00 Uhr im Online-Ticketshop unter www.reservix.de sowie in vielen Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich. Die Tickets sind nicht über die Vereine erhältlich. Die Partie wird unter Berücksichtigung der aktuellen Landesverordnung und in Abstimmung mit den Behörden der Stadt Koblenz als 2G-Spiel organisiert, um eine höhere Stadionkapazität nutzen zu können. Zutritt zum Spiel erhalten demnach nur Geimpfte und Genesene. Kinder bis einschließlich 11 Jahre werden gemäß der Landesverordnung mit diesen Immunisierten gleichgesetzt. Der Nachweis der Immunisierung erfolgt vor der Partie bei der Einlasskontrolle.

FCK Sport-Chef Hengen: "Das ist mehr als selbstverständlich"

Für die Fußball-Profivereine Mainz 05 und 1. FC Kaiserslautern stand sofort fest: "Wir helfen, wir spielen gegeneinander". Es sei nicht damit getan, ein bisschen zu unterstützen, sagt Thomas Hengen, FCK-Geschäftsführer Sport: "Den materiellen Wert kann man ein bisschen ersetzen; aber wenn jemand ein Familienmitglied verloren hat, kann man das nicht nachempfinden. Wir wollen das Leid ein wenig lindern." Die Absprache mit Mainz 05 war schnell getroffen: "Es ist mehr als selbstverständlich, dass wir das auf die Beine stellen." Das Spiel findet am Samstag, 9. Oktober, im Stadion Koblenz-Oberwerth statt und wird vom SWR Fernsehen live übertragen.

Bo Svensson: "Christian Heidel hat mich nicht gefragt, muss er auch nicht"

Mainz 05-Trainer Bo Svensson war betroffen, als er die Bilder sah. Dem Vater von drei Kindern ist es wichtig, zu sagen, dass bereits viele Menschen geholfen hätten. Deshalb ist das Benefizspiel auch für den Bundesligacoach selbstverständlich: "Wenn wir helfen können und auch unser Mitgefühl zeigen können, dann nutzen wir diese Möglichkeit aus." Mainz 05-Sportvorstand Christian Heidel hatte das Spiel innerhalb kürzester Zeit verabredet. Seinen Trainer hatte er vorher gefragt. Svensson: "Er wusste, dass er mich nicht fragen muss."

Dramatische Situationen für Jugendfußballer

Mit den Einnahmen aus dem Benefizspiel soll Menschen geholfen werden, die vom Hochwasser betroffen sind. So wurde beim Ahrweiler BC das erst jüngst in Eigenleistung renovierte Vereinsheim zerstört. Den Jugendlichen fehlt der Fußball. Das gemeinsame Spiel sei eben mehr als nur kicken. Es gehe auch um das Gemeinschaftsgefühl, sagen sie beim Verein. Martin Brand: "Wir haben einen Kinderpsychologen kontaktiert. Der hat gesagt: 'Gebt denen wieder eine Struktur'. Seit der Flut haben wir versucht, für die Kids da zu sein." Es seien Kinder dabei, die nachts mit T-Shirt und Jogginghose auf dem Dachgiebel gesessen hätten. "Denen versuchen wir ein bisschen Freude zu bereiten."

FCK-Spieler Mike Wunderlich weiß, wie wichtig gerade für Kinder und Jugendliche das Kicken ist. Er kennt Familien, die alles verloren haben: "Das ist brutal, wenn man das mitbekommt. Deshalb ist alles positiv, was man durch ein solches Benefizspiel tun kann."

Es wird ein außergewöhnliches Fußballspiel werden. Es geht nicht um Sieg oder Niederlage. Es gehe darum, sagt Bo Svensson, den Leuten zu zeigen, "dass sie nicht alleine sind."