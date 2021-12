FC Bayern: Michael Ott fordert "Kein Preisschild an Werte hängen"

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des FC Bayern war geprägt von heftigen Protesten der Mitglieder. Ein Auslöser war der Antrag von dem in Mainz lebenden Michael Ott, in dem er sich gegen ein Sponsoring der katarischen Fluglinie Qatar Airways aussprach. Ein Haltung, die er im Interview gegenüber dem SWR bekräftigt.

Michael Ott ist seit 2007 Vereinsmitglied beim FC Bayern. Wenn er von Oliver Kahn spricht, dann spürt man den Fan in ihm. Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung kam er seinem Idol und heutigem Vorstandschef so nah wie selten. Umso beeindruckender ist die Ruhe und Klarheit mit der Ott auf dem Podium auf und für die Werte, die seiner Meinung nach den FC Bayern ausmachen, eintrat.

FC Bayern München sollte Preisschild an Werte hängen

Das Sponsoring der Fluglinie Qatar Airways, das dem Verein jährlich zehn Millionen Euro einbringen soll, stört zahlreiche Fans und Mitglieder des FC Bayern. "Der FC Bayern sendet viele wichtige Botschaften", bestätigt Ott. "Wir beleuchten die Allianz-Arena in Regenbogenfarben; wir erinnern an unseren ehemaligen jüdischen Präsidenten, der von den Nazis verfolgt wurde, aber wir hängen an diese Botschaften faktisch ein Preisschild, wenn wir uns gleichzeitig mit einem Sponsor einlassen, der faktisch für das Gegenteil steht, was wir sonst vertreten." Unglaubwürdig mache dies die wichtigen und richtigen Botschaften.

Katar und der Umgang mit Kritik

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vertrat Mitte des Jahres im Sport1-Doppelpass die Auffassung, dass sich aufgrund des Engagements des Vereins die Arbeitsbedingungen in dem Golfstaat verbessert hätten. Als "scheinheilig" bezeichnete er die Debatte um das Sponsoring.

Gleichzeitig geht der Verein hart gegen Kritik und Kritiker vor. Gegen einen Fan, der bei einem Drittliga-Spiel der Bayern-Amateure gegen den Halleschen FC einem harmlosen Bannerprotest gegen Montagsspiele in der Kurve beiwohnte, erteilte der Rekordmeister 2020 ein unbefristetes Hausverbot für sämtliche Gelände des FC Bayern.

Pikant: Bei dem von mehreren Personen ausgeübten Bannerprotest wurde anschließend nur der Fan sanktioniert, der eine Podiumsdiskussion zu den Arbeits- und Lebensumständen der Arbeiter in Katar organisiert und eröffnet hatte, wie das ZDF herausfand.

Turbulente Jahreshauptversammlung

Seitdem sind die Fronten auch in der Öffentlichkeit spürbar verhärtet. Der Antrag von Ott und anderen Mitgliedern wird sogar kurz vor der Jahreshauptversammlung gerichtlich gestoppt. Auf das deutlich und klar auf der Versammlung vorgetragene Anliegen Otts reagieren die Vereinsoberen herablassend und abweisend. Und so geht die emotionale und ereignisreiche Jahreshauptversammlung 2021 als unrühmlicher Eintrag in der Vereinsgeschichte des Rekordmeisters ein. Präsident Herbert Hainer, dessen Rücktritt einige Mitglieder daraufhin lautstark forderten, meldet sich anschließend bei Ott, bietet ein klärendes Gespräch an, wobei er auch medial verlauten lässt, dass man sich vom eingeschlagenen Weg nicht abbringen lassen dürfe.

Der mündige FC Bayern-Fan

Dass sein Antrag so hohe Wellen schlagen würde, hatte der 28-Jährige Michael Ott nicht erwartet. Er hat die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben, Hainer umstimmen zu können. Er möchte die Fronten auflösen, den Verein befrieden, damit klärenden Diskussionen Platz eingeräumt werden könne, sagt er diplomatisch. Doch trotz seines unaufgeregten Auftritts im SWR-Interview zeichnet ihn eine Bestimmtheit aus und macht Michael Ott derzeit zu einem Musterbeispiel des mündigen Fans, der der wachsenden Entfremdung des Fußballs nicht tatenlos zusehen will.