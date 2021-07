Die Mannschaft des FC Barcelona ist am Mittwochabend zum Trainingslager in Donaueschingen eingetroffen. Am Samstag steht das Team gegen den VfB Stuttgart auf dem Platz.

Ohne Superstar Lionel Messi, dafür aber mit Stars wie Antoine Griezmann, Jordi Alba und Memphis Depay ist der FC Barcelona nach Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gereist. Eine knappe Woche lang residieren die Katalanen im Luxus-Golfhotel Öschberghof. Barca-Stars Antoine Griezmann (vorne) und Samuel Umtiti auf dem Weg zum Training in Donaueschingen Fanclub Penya Blaugrana Stuttgart Training auf dem Platz des Bezirksligisten SV Aasen Dort sind auch immer wieder Bundesliga-Mannschaften wie Bayern München und Borussia Dortmund zu Gast. Zuletzt war der 1. FC Köln hier. Nun also erstmals ein europäischer Top-Club. Die Barca-Spieler trainieren unweit des Hotels, auf dem Platz des Bezirksligisten SV Aasen. Das Training ist allerdings streng abgeschirmt, ohne Öffentlichkeit. Fans dürften kaum Gelegenheit haben, einen Blick zu erhaschen. Der FC Barcelona begleitet die Reise auf Twitter. Hier ein Blick auf den Fußballplatz: Good morning Culers! 😉 @DeJongFrenkie21 https://t.co/hVLZB8xQZL Am Samstag, um 18 Uhr, steigt in Stuttgart das Testspiel gegen den VfB. Das ist mit etwa 25.000 zugelassenen Fans bereits ausverkauft.