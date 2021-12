Über Belgien zum DFB: Ex-VfB-Talent Nick Bätzner auf Erfolgs-Kurs

Flaute beim VfB, volle Fahrt in Oostende. Der Wechsel an die belgische Küste blies Wind in die Segel von Nick Bätzner. Ein junger Schwabe entert die belgische Liga.

Der Schiedsrichter pfeift. Eine Welle der Freude überflutet das Stadion des KV Ooostende, das direkt an der Strandpromenade der belgischen Küstenstadt liegt. 2:1. Nach dem Sieg kommentiert ein Fan das Facebook-Posting des Heimvereins: "Man of the Match: Bätzner."

Ein Junge darf Träumen

14 Jahre früher. Der zwölfjährige Ludwigsburger Nick Bätzner wechselte vom FV Löchgau in die U13 des VfB Stuttgart. Den Weg vom Löchgauer Amateur-Verein zum VfB hatten davor schon Julian Schuster und Benedikt Röcker beschritten. "Wie viele andere Jungs hatte ich den Traum, Fußball-Profi zu werden. Greifbar war das damals aber noch nicht", erinnert sich Nick Bätzner, der in den folgenden Jahren alle Jugendmannschaften beim VfB Stuttgart durchlief.

"Ich habe mir ausgemalt, in der Mercedes Benz-Arena vor den eigenen Fans ein Tor zu erzielen."

Bätzners Konkurrenz war VfB Stuttgart zu groß

Im Sommer 2019 siegte die U19 von Trainer Nico Willig im DFB-Pokal. Der mittlerweile 19-Jährige Nick Bätzner war Stammspieler im zentralen Mittelfeld. "Das Jahr war überragend und ich hatte mir Hoffnungen gemacht, dass ich mit den Profis ins Trainingslager darf, um mich zu zeigen. Das war leider nicht der Fall", erinnert sich Bätzner im Interview mit SWR Sport.

Stattdessen verpflichtete der VfB Stuttgart Mateo Klimowicz (18), Clinton Mola (19) und Nikolas Nartey (19) – die alle im zentralen Mittelfeld spielen können. "Ich bekam natürlich mit, dass für die eigene Position Jungs im selben Alter geholt wurden", sagt Bätzner. "Da macht man sich Gedanken und fragt sich, warum?"

Der Ludwigsburger rückte in die zweite Mannschaft des VfB auf. "Ich habe immer wieder bei den Profis mittrainiert. In Testspielen durfte ich mal reinschnuppern", blickt Bätzner zurück. In der Oberliga schoss Bätzner in 21 Spielen vier Tore und bereitete fünf Treffer vor. "Es hieß damals immer: Es zählt das Leistungsprinzip. Mir wurde aber nicht das nötige Vertrauen entgegengebracht, es in der ersten Mannschaft zu schaffen."

Aus dem Kessel an die Küste

Das Vertrauen setzte ein anderer in ihn. Im Sommer 2020 meldete sich der Trainer Alexander Blessin bei Bätzner. Der Deutsche sollte den belgischen Erstligisten KV Oostende übernehmen und wollte dort auf den VfB-Spieler setzten. "Für mich war die belgische Liga damals nicht auf dem Radar. Ich kannte Brügge und andere Champions-League-Klubs aus Belgien, aber ein Ligaspiel hatte ich noch nie gesehen", so Bätzner.

Als Leipzig-Trainer verlor Alexander Blessin 2019 das U19-DFB-Pokalfinale gegen Bätzner & Co. Für Oostende konnte er den jungen Spieler gewinnen.

Erfolgreiches deutsches Duo in Belgien: Trainer des Jahres Alexander Blessin und U21-Nationalspieler Nick Bätzner imago images IMAGO / Panoramic International

Einige Wochen vor Bätzners Wechsel übernahm das us-amerikanische Unternehmen Pacific Media Group den Verein. Die Firma, die auch als möglicher Investor beim 1. FC Kaiserslautern gehandelt wird, bestimmte in der Küstenstadt den Kurs neu und setzte auf entwicklungsfähige Spieler. Mit Bätzner heuerten auch die deutschen Talente Frederik Jäckel (Leipzig) und Alfons Alamde (Hoffenheim) in Oostende an.

Für junge deutsche Spieler ist die Karriere-Route über Belgien attraktiv. Zuletzt empfahlen sich dort Niklas Dorsch und Lukas Nmecha für die Bundesliga und den DFB.

Jung und wild in Belgien

Am Anfang dieses Weges war es "ein großer Schritt von der zweiten Mannschaft des VfB in die erste belgische Liga", sagt Bätzner. Doch ab der zweiten Saisonhälfte spielte er in jedem Spiel. Die junge Mannschaft wurde zum Überraschungsteam der Saison und verpasste nur knapp die Qualifikation für die Europa Conference League. Alexander Blessin erhielt die Auszeichnung 'Trainer des Jahres'. Zurecht, meint Nick Bätzner: "Alexander Blessin ist immer Vollgas - Ausruhen mag er gar nicht."

Dabei kann man das in Oostende recht gut: In die Strandbar mit den Teamkollegen, Ausflüge nach Brügge. "Langweilig wird es hier nie", schmunzelt der Mittelfeldspieler. "Freunde und Familie vermisse ich natürlich. Im vergangenen Jahr hatte ich während der Länderspiel-Pausen mit unserem Torwart-Trainer Eberhard Trautner eine Fahrgemeinschaft. Er kommt, wie ich, aus Ludwigsburg."

Rückkehr der besonderen Art

In der Länderspielpause Mitte November fuhr Bätzner wieder in die schwäbische Heimat. Allerdings nicht mit dem Torwarttrainer, sondern mit dem DFB. In Großaspach – von Ludwigsburg eine halbe Stunde Überlandfahrt – spielte die deutsche U21-Nationalmannschft gegen Polen. "Bei dem Spiel waren viele Freunde und die Familie im Stadion. Das kommt in Oostende logischerweise nicht vor", sagt Bätzner.

Antonio Di Salvo nominierte Nick Bätzner, der in der laufenden Saison an 28 Prozent aller Oostende-Tore beteiligt war, im Oktober zum ersten Mal für die U21. So war der Trainer damals nicht der einzige Neue im U21-Traininganzug, dessen "Adler auf der Brust zu tragen, fantastisch ist", meint Nick Bätzner.

"Ich bin ein Cannstatter Junge."

Fröhliche Schwaben überall

Wo heute der Adler ist, war früher der Brustring. "Ich bin mit dem VfB verbunden und ein Cannstatter Junge. Wenn es geht, schaue ich mir die Spiele an und freue mich über jeden Sieg", sagt Nick Bätzner. Diese Freude blieb ihm am Wochenende verwehrt.

Der Saisonverlauf des VfB Stuttgart geht glatt als Look-a-like der Saison von Oostende durch. "Wir sind gut in die Saison gestartet, aber zuletzt war bei uns der Wurm drinnen. Manchmal fehlte das Glück und wir kassierten unnötige Gegentore", resumiert Bätzner. So rutschte KV Oostende bis auf Platz 15 ab.

Gegen KAS Eupen stand ein zweiter Exil-Schwabe auf dem Platz am Meer. Doch auch Andreas Beck konnte das Power-Dribbling des eingewechselten Mittelfeldspielers im grün-roten Oostende-Trikot nicht stoppen. In der 81. Minute zog die Nummer 34 einen Strich von der Sechzehnerkante ins linke Toreck. Neuer Spielstand 2:1. Torschütze: Nick Bätzner. Man of the Match.