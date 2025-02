per Mail teilen

Joachim Löw wird an diesem Montag 65 Jahre alt. Der ehemalige Bundestrainer hat die Liebe zum Fußball nicht verloren - denn er ist weiter Sportler durch und durch.

Auch mit 65 Jahren kann Ex-Bundestrainer Joachim Löw die Füße nicht vom Ball lassen. Denn ein Leben ohne Fußball, stellt Löw im Interview mit dem Magazin "kicker" klar, gebe es "faktisch nicht. Es ist mein Leben. Ich beschäftige mich immer wieder damit. Der Fußball ist immer im Mittelpunkt meines Herzens".

Löw: aus Schönau im Schwarzwald in die Fußball-Welt

Seinen 65. Geburtstag am Montag (03.02.2025) werde er in "kleinerer Runde mit der Familie und engsten Freunden" genießen, sagt Löw. Die große Feier bleibt zunächst aus. Aufgewachsen ist Joachim Löw in Schönau im Schwarzwald. Rund 2.500 Einwohner leben hier - und die sind stolz auf "ihren" Weltmeister-Trainer. Denn auch als Fußballer hat der Schwarzwälder Spuren hinterlassen. Beim Sport-Club Freiburg ist er jahrelang Rekordtorschütze (bevor er im Januar 2020 von Nils Petersen abgelöst wird.

Schönau im Schwarzwald ist stolz auf "seinen" Weltmeister-Trainer Joachim Löw IMAGO IMAGO / Sportfoto Rudel

Krönung einer Karriere: der WM-Titel 2014

Seinen Durchbruch als Trainer schafft er beim VfB Stuttgart. Gleich in seiner ersten Saison 1997 gewinnt er mit den Schwaben den DFB-Pokal. Als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann beginnt 2004 seine Laufbahn bei der Nationalmannschaft "Es war für mich das Allerschönste unsere Nation zu vertreten, mit solchen tollen Spielern und solchen tollen Charakteren zusammenzuarbeiten, so einen Weg zu begleiten", sagt Löw im Interview für die "Sportclub Story: Jogi. Löw." (abrufbar in der ARD Mediathek )

Nach dem "Sommermärchen" 2006 mit dem dritten Platz bei der Heim-WM wird Löw Cheftrainer beim DFB. Erfolgreich, aber lange ohne Titel. Bis 2014 die Krönung seiner Trainerkarriere folgt: Löw führt die DFB-Auswahl in Brasilien zum WM-Titel. Der Traum eines jeden Nationalcoaches. Aber: "Nach der WM 2014 bin ich wirklich in ein Loch gefallen, weil ich mir überlegt habe: 'Wir sind ganz oben, wie können wir uns da irgendwie halten?'", gibt Löw offen zu.

Auf den Titel folgen Ausscheiden, Kritik - und Rücktritt

Danach geht es mit der Nationalmannschaft bergab. Der Tiefpunkt unter Löw folgt 2018 bei der WM in Russland mit dem blamablen K.o. in der Vorrunde. Da wäre "der Rücktritt der richtige Schritt gewesen", räumt er ein.

Die Kritik am Bundestrainer nimmt stattdessen von Turnier zu Turnier zu. Löw aber macht weiter, führt Deutschland noch zur Europameisterschaft 2021 - und scheidet im Achtelfinale gegen England aus. Erst anschließend folgt das zu diesem Zeitpunkt längst überfällige Ende auf der DFB-Trainerbank - nach rund 15 Jahren. "Vielleicht war ich da ein bisschen zu verkrampft und übertrieben ehrgeizig. So ein Erfolg macht natürlich gierig“, erklärt er.

Allzu negativ will Löw nach dreieinhalb Jahren Ruhestand die Erfahrungen in den letzten Jahren als Bundestrainer aber nicht sehen. "Wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient", sagt er. "Das ist ein Motto in meinem Leben" - auch noch mit 65 Jahren.