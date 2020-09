Der FV Engers steht kurz vor dem wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte. In der ersten DFB-Pokalrunde trifft der Club aus dem Stadtteil von Neuwied auf den Zweitligisten VfL Bochum. Die sportliche Herausforderung ist da das geringste Problem.

Vieles ist ungewohnt in diesen Zeiten. In Engers im Stadion am Wasserturm versuchen sie sich an ein bisschen Fußball-Alltag. Nicht leicht mit dem anstehenden Pokalspiel gegen Bochum und den damit verbundenen Corona Tests.

Keine "Blase" wie bei Profi-Klubs

"Da macht man sich ja schon Gedanken, ob das dann so alles funktioniert? Ob die Jungs alle Corona negativ sind? Ob wir das alles so weiterlaufen lassen können?", sagt der Vorsitzende Martin Hahn im SWR-Interview. "Die sind berufstätig, die leben in ihren Familien. Das ist ja nicht so eine Blase wie beim Profi-Klub."

Die Vereinsführung hatte keine andere Wahl, als das Heimrecht zu tauschen. Das Highlight der Vereinsgeschichte findet somit in Bochum statt. Zu groß ist der logistische und finanzielle Aufwand: Die Durchführungsbestimmungen des DFB sind 81 Seiten lang. Eine Zahl als Beispiel: Schiedsrichterkosten 7000 Euro. Das ist nur ein Posten von vielen.

Heimspiel für Engers unmöglich

Es sei unmöglich für den Verein mit 400 Mitgliedern, das Konzept des DFB innerhalb von zweieinhalb Wochen zu erfüllen, sagt Martin Hahn: "Wir haben nur die Kosten geschätzt und dann hätten wir einen hohen fünfstelligen Betrag investieren müssen, ohne dass wir die Aussicht auf Einnahmen gehabt hätten. Insofern war das einfach nicht leistbar."

"Spiel unseres Lebens"

Die Spieler sind erstmal glücklich, normal Fußballspielen zu können und den Rheinland-Pokal gewonnen zu haben. Mit voller Vorfreude darauf, sich mit Zweitliga-Profis aus Bochum messen zu dürfen: "Das ist bis jetzt das Spiel unseres Lebens. Wir bereiten uns auf jeden Fall jetzt mental darauf vor. Und wer weiß, in einem Spiel ist alles möglich", sagt Mittelfeldspieler Goran Naric.

Der FV Engers steht vor großen Herausforderungen und zwischen Hoffen und Bangen. Am Montag gab es die Ergebnisse des ersten Corona Tests. Wie SWR-Sport erfuhr, sind diese negativ ausgefallen. Aufatmen in Engers, aber nur kurz. Denn Dienstag steht die nächste Testreihe an.