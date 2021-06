Zur Person: Daniel Engelbrecht

Am 20. Juli 2013 brach Engelbrecht im Trikot der Stuttgarter Kickers im Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt nach einem Herzstillstand auf dem Spielfeld zusammen und musste reanimiert werden. In der Folgezeit wurden eine Herzmuskelentzündung und chronische Herzrhythmusstörungen diagnostiziert, die vier Operationen nach sich zogen, bei denen Engelbrecht unter anderem ein Defibrillator in den Brustkorb eingesetzt wurde. Im November 2014 absolvierte er sein Comeback als erster Fußballprofi in Deutschland, der mit einem Defibrillator aktiv am Leistungssport teilnahm. Wenige Wochen später erzielte er mit dem Siegtreffer zum 2:1 im Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden sein erstes Pflichtspieltor nach seinem Comeback.



Im Sommer 2017 bekam Engelbrecht erneut Herzprobleme und entschied sich im Oktober auf Rat seiner Ärzte, seine aktive Karriere ruhen zu lassen, um sich einer Trainerlaufbahn zu widmen. In den darauffolgenden Jahren machte er sich als Motivationstrainer selbstständig und ist als Talentscout tätig. Der eingebaute Defibrillator hat Engelbrecht zwei Mal das Leben gerettet.