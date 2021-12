Christian Eriksen: Als Fußball zur Nebensache wurde

Das Jahr 2021 war voller sportlicher Highlights. Viele Erfolge haben uns begeistert. Für SWR-Sportredakteurin Sophie Salmen war der Sportmoment 2021 aber kein Medaillen-Gewinn, sondern die emotionalen Geschehnisse um Christian Eriksen bei der Fußball-EM.

Es ist erst das dritte Vorrundenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft, als die dänische Nationalmannschaft am 12. Juni 2021 auf Finnland trifft. Das Turnier ist noch keine zwei Tage alt, für die Dänen ist es in Kopenhagen ein Heimspiel, für die Finnen mit dem ersten EM-Spiel ihrer Geschichte eine Premiere. Die Zutaten für ein stimmungsvolles Fußball-Fest könnten besser nicht sein. Das Spiel plätschert jedoch nach dem Anpfiff vor sich hin. Die Dänen haben mehr Spielanteile, die Finnen verteidigen konsequent, es steht 0:0.

In der ARD-EM-Redaktion in Köln flimmert das Spiel über die Fernseher. Da jedoch die Kolleginnen und Kollegen vom ZDF den Spieltag übertragen, sind wir in der Redaktion mit den Vorbereitungen für die nächsten Partien in der Sportschau beschäftigt. Dänemark gegen Finnland läuft eher im Hintergrund - bis zur 43. Minute. Auf dem Spielfeld bricht der dänische Mittelfeldspieler Christian Eriksen ohne Fremdeinwirkung zusammen und bleibt regungslos liegen. Seine Mitspieler eilen zu ihm, winken mit hektischen Bewegungen die Sanitäter auf den Platz.

Stille im Stadion

Schnell wird allen im Stadion und auch in der entfernten Sportschau-Redaktion klar: Die Lage ist ernst. Wir starren gebannt auf den Fernseher, es herrscht geschockte Stille. In Kopenhagen sammelt sich das dänische Team um Eriksen und bildet einen Sichtschutz, denn der 29-Jährige muss reanimiert werden. Einige von ihnen beten, andere starren mit geschockten Blicken vor sich hin.

Nach dem Kollaps von Christian Eriksen im EM-Gruppenspiel bilden seine Team-Kollegen einen Sichtschutz um ihren Mitspieler herum. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Lehtikuva | Markku Ulander

Fußball wird zur absoluten Nebensache, als ich in die bangenden Gesichter der Dänen blicke. Und auch auf den Tribünen herrscht Entsetzen, vielen Fans laufen die Tränen über die Gesichter. Auf dem Feld steht Eriksens weinende Ehefrau Sabrina und wird vom dänischen Mannschaftskapitän Simon Kjær getröstet. Die Bilder gehen unter die Haut.

Wenig später schaltet die Regie vom Stadion ins TV-Studio, keiner weiß, wie es Eriksen geht. In der Kölner Redaktion bricht Hektik aus. Eine Schalte in die Tagesschau wird organisiert, Sendepläne für den nächsten Tag werden umgeworfen, nichts ist mehr, wie es noch eine Stunde zuvor war. Und es bleibt die bange Frage: Wie geht es Christian Eriksen?

20.000 Fans sorgen für Gänsehaut

ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck saß selbst im Kopenhagener Parken-Stadion, um das Spiel im Radio zu übertragen. Er erinnert sich, neben der Angst und Sorge um Eriksen, vor allem an die 20.000 Fans vor Ort. Als "20.000 Herzen, die für ein Herz geschlagen und gebahnt haben", beschreibt Rieck das Verhalten der Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn irgendwann kommt über den dänischen Verband die leichte Entwarnung: Eriksen sei wieder bei Bewusstsein, stabil und werde im Krankenhaus behandelt. Die gesamte Fußball-Welt scheint vor Erleichterung aufzuatmen.

Im Stadion brandet tosender Jubel auf, die Fans stimmen Wechselgesänge an: Die finnischen Anhänger rufen "Christian", die Dänen antworten mit "Eriksen". So geht es minutenlang, die Aktion sorgt für Gänsehaut und setzt ein Zeichen der Solidarität. Jens-Jörg Rieck nennt es "eine echte Sternstunde der Menschlichkeit". Nach einer knapp zweistündigen Unterbrechung wird das Spiel fortgesetzt. Dänemark verliert mit 0:1, aber das ist mir irgendwie egal. Den finnischen Siegtorschützen habe ich nach kurzer Zeit schon wieder vergessen.

Genesungswünsche aus aller Welt

Was mir in Erinnerung bleibt, ist die Welle des Mitgefühls in den folgenden Tagen. In der dänischen Hauptstadt hinterlassen tausende Menschen Genesungswünsche auf einer riesigen Graffiti-Wand - egal, ob sie mit den Dänen fiebern oder nicht. Viele Fußball-Spieler schicken Grußbotschaften und die besten Wünsche. Das zweite Gruppenspiel der Dänen gegen Belgien wird nach zehn Minuten für eine Minute unterbrochen. Mit stehenden Ovationen zeigen Spieler, Offizielle und Zuschauer ihre Anteilnahme.

Tausende Menschen verewigen sich mit Genesungswünschen an Christian Eriksen auf einer Graffiti-Wand in Kopenhagen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / SVEN SIMON | Franz Waelischmiller/ SVEN SIMON

Dänemark schafft es bis ins EM-Halbfinale

Drei Tage nach seinem Kollaps meldet sich Christian Eriksen über Instagram aus dem Krankenhaus, bedankt sich für die Anteilnahme und die vielen Nachrichten. Er werde "die Jungs vom dänischen Team in den nächsten Spielen anfeuern". Knapp eine Woche nach seinem Zusammenbruch kann Eriksen das Krankenhaus wieder verlassen.

Und tatsächlich kommen für Dänemark noch einige EM-Spiele zusammen, denn die Skandinavier erreichen - vielleicht auch getragen durch die große Unterstützung, die ihnen entgegengebracht wird - das Halbfinale. In diesem scheitern sie an England. Ein Europameister Dänemark wäre - wenn ich ehrlich bin - wahrscheinlich auch zu kitschig gewesen. So aber bleiben mir die überwältigende Solidarität mit Eriksen und seinen Dänen in Erinnerung, die das Spielen um Ausscheiden oder Weiterkommen bei einem solchen Turnier zur Nebensache machte.