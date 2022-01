Nach Eberl-Rücktritt: Bitte alle mal zwei Schritte zurück

Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, hat in einer bewegenden Pressekonferenz seinen Rücktritt bekannt gegeben. SWR-Sportredakteur Jan Budde findet: Es ist Zeit, mal zwei Schritte zurückzutreten.

Max Eberl hat gezeigt und gesagt, was viele fühlen: Das Fußballgeschäft ist krank, und es kann krank machen. Dass der Profifußball fast nichts mehr mit der Lebensrealität der meisten Menschen zu tun hat, wäre noch eine Beschönigung. Mein Eindruck ist: Das Fußball-Business ist ein Paralleluniversum.

Polemik statt Expertise

Dazu trägt die mediale Berichterstattung wesentlich bei: Polemik statt fachlicher Expertise, Klicks statt Authentizität, coole Sprüche statt bodenständiger, demütiger Nüchternheit. Verkürzungen, Zitate - in den sozialen Medien wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Aus allem wird eine Story gemacht, hinter allem wird eine Geschichte vermutet. Was wurde über die Beweggründe von Eberl spekuliert: Neue Partnerin? Neuer Job? Flucht in der sportlichen Krise? Mit ihm gesprochen hat aber keiner. "Genau das ist es, was mich krank macht", sagte Eberl zu den Journalisten.

Fluch und Segen

Der Manager hat genug von dem Content-Wahn der Medien. Eberl hat für sich die Notbremse gezogen; der mediale Hype-Zug aber brettert weiter. Jedes Wort auf der Goldwaage, denn Klicks sind Geld. Die Medien spielen vorsätzlich auf dieser Klaviatur der Zitate und generieren dadurch Aufmerksamkeit und User. Schnelligkeit und Oberflächlichkeit dominieren; tiefgründige Recherchen sind aufwendig und teuer.

Und dann wird über die mangelnden Charaktere im Fußball geklagt, dass Aussagen immer so glattgebügelt und nichtssagend seien – weil sie keine Angriffsfläche bieten: Das nennt sich Selbstschutz.

Herz zeigen macht angreifbar

Für mich als Teil der Medien ist nach dieser Pressekonferenz von Max Eberl erst einmal Reflexion angesagt. Empathische Menschen wie Eberl, die mit Herz bei der Sache sind, schaffen eine Nahbarkeit und Identifikationsfähigkeit, wie sie dem Fußball immer mehr abhandenkommt. Umso wichtiger ist es, sorgfältig mit den Botschaften Eberls umzugehen. Nicht im Content-Wahn zu agieren, bedeutet aber auch, sein starkes Statement und seine persönlichen Konsequenzen nicht zu instrumentalisieren - ganz gleich, welche Haltung man selbst einnimmt.

Profifußball als Brennglas

Ich befürchte, dass wir schon bald wieder den aktuellen Betroffenheitsduktus verlassen werden. Denn die nächste Ergebniskrise wartet schon. Grundsätzlich, so meine Sorge, wird sich nichts ändern, nur weil die Lebenswirklichkeit mal kurz das Paralleluniversum eingeholt hat.

Letztlich ist der Profifußball ein Brennglas unserer ganzen Gesellschaft. Die Probleme, die wir hier erkennen, finden sich überall in unserem Zusammenleben. Aber weil der Fußball eine große Aufmerksamkeit bei uns erfährt, kann er als Spiegel funktionieren. Eine Rolle, die Fußball-Funktionäre gerne einfordern, wenn sie beispielsweise behaupten, die Kooperation mit Unrechtsstaaten würde dort zu einem Umdenken führen. Der Fußball sei ein guter Botschafter.

Ja, der Fußball kann ein Botschafter sein, und zum wiederholten Male ist die Botschaft für Medien und Funktionäre eindeutig: Genug ist genug, alle mal zwei Schritte zurücktreten.