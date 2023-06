Dino Toppmöller neuer Eintracht-Trainer: Wie der Vater, so der Sohn?

per Mail teilen

Dino Toppmöller folgt bei Eintracht Frankfurt als Cheftrainer auf Oliver Glasner. Damit tritt der 42-Jährige in die Fußstapfen seines Vaters Klaus. Der coachte die SGE vor genau 30 Jahren.

Eintracht Frankfurt hat die offene Trainerfrage geklärt und Dino Toppmöller als neuen Chefcoach verpflichtet. Der 42-Jährige, der große Teile seiner Kindheit und Jugend in Rivenich an der Mosel verbracht hat, folgt auf Oliver Glasner und erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2026.

Der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga für Dino Toppmöller

Für Toppmöller, der bei RB Leipzig und dem FC Bayern München Assistent von Julian Nagelsmann war, ist es der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga. Vor seinen Stationen als Co-Trainer betreute er F91 Düdelingen in Luxemburg sowie Royal Excelsior Virton in Belgien.

"Ein besonderes Verhältnis zur Eintracht"

"Aufgrund meiner Vergangenheit hatte ich immer ein besonderes Verhältnis zur Eintracht", sagte Toppmöller zu seinem Engagement und spielte damit auf die Vergangenheit seines Vaters Klaus Toppmöller an. Dieser hatte fast genau vor 30 Jahren den Posten als Frankfurts Cheftrainer übernommen.

Klaus Toppmöller als Spielertrainer in Salmrohr

Als sein Papa das Amt bei der SGE angetreten hatte, war Dino zwölf Jahre alt. Damals galt der heute 71-jährige Klaus Toppmöller als aufstrebender, ehrgeiziger Trainer.

Als Spieler bis heute Rekordtorschütze des 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga (108 Tore in 204 Spielen), hatte sich Klaus Toppmöller zuvor auf seiner letzten Karrierestation als Aktiver auch als Coach einen Namen gemacht. Um den Übergang fließend zu gestalten, wurde Klaus Toppmöller im März 1987 in seiner letzten Saison beim FSV Salmrohr Spielertrainer - immerhin damals 2. Liga.

Bundesweite Aufmerksamkeit zog Klaus Toppmöller als Coach des SV Waldhof Mannheim auf sich. In der Saison 1992/93 verpasste der SVW den Bundesliga-Aufstieg nur denkbar knapp - für den Trainer ging es allerdings eine Etage hoch. Die Frankfurter Eintracht lockte.

Klaus Toppmöller: "Bye, Bye Bayern"

Und für Toppmöller und die damals als "launische Diva vom Main" verschriene SGE lief es sensationell gut. Mit Spielern wie Jay-Jay Okocha, Manni Binz, Maurizio Gaudino, Uwe Bein oder Anthony Yeboah spielten die Hessen damals wohl den modernsten und erfrischendsten Fußball der Bundesliga. Die Eintracht wurde Herbstmeister - und Coach Toppmöller wurde immer selbstbewusster, was in einem öffentlichen "Bye, Bye Bayern" gipfelte.

Doch auf den Hochmut folgte der tiefe Fall. Nach einigen Niederlagen und dem tabellarischen Absturz durfte Klaus Toppmöller seine erste Saison bei der Eintracht nicht beenden. Er wurde im April 1994 gefeuert - Frankfurt hatte da längst keine realistischen Meisterschaftschancen mehr.

Nun soll es Sohn Dino an gleicher Stelle besser machen. Er gilt als moderner und kommunikativer Trainer, als Spielerentwickler. Und er hat als Chefcoach bereits Erfahrungen gesammelt und in Leipzig sowie beim FC Bayern an der Seite von Julian Nagelsmann jede Menge gelernt.

Großes Lob von Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche

"Es war nur eine Frage der Zeit, bis Dino Toppmöller in der Bundesliga als Cheftrainer arbeitet. Wir sind froh, ihn mit seiner Expertise, seinem tiefgreifenden Fußballverständnis und seiner hohen zwischenmenschlichen Kompetenz für uns gewonnen zu haben", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zu der Verpflichtung. Toppmöller habe einen "sehr guten Ruf" und "gelernt, mit wenigen Mitteln Großes zu leisten und junge, entwicklungsfähige Spieler als hauptverantwortlicher Cheftrainer auf die nächste Stufe zu heben."

Dino Toppmöller kennt die SGE nicht nur als Sohn von Klaus Toppmöller, sondern darüber hinaus auch als Spieler. In der Saison 2002/2003 schnürte er für die Hessen die Fußballschuhe, lief 16mal für die Profis auf und erzielte dabei drei Tore. Am Ende stand der knappe Bundesliga-Aufstieg nach einem Herzschlagfinale, bei dem der FSV Mainz 05 das Nachsehen hatte.

Dino Toppmöller: "Ich hatte immer ein besonderes Verhältnis zur Eintracht"

Auch aufgrund dieser Erlebnisse sagt Dino Toppmöller: "Ich hatte immer ein besonderes Verhältnis zur Eintracht. Nun als Cheftrainer zurückzukehren zu diesem Klub mit seiner großartigen Emotionalität und seinen einzigartigen Fans im Herzen von Europa, bedeutet für mich Ehre und Herausforderung zugleich." Er habe "die gleiche Idee von Fußball" wie der Verein und sei sich "sicher, wir werden auch künftig gemeinsam tolle Fußballfeste erleben".

Und wer weiß - vielleicht ist Frankfurt ja auch für Dino der Startpunkt für eine große Cheftrainer-Karriere. So wie bei Papa Klaus. Der musste zwar bei der Eintracht gehen, führte später aber unter anderem den VfL Bochum sensationell in den UEFA Cup und erreichte mit Bayer Leverkusen 2002 das Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Auch wenn die Königlichen um Zinedine Zidane, Roberto Carlos und Co. sich mit 2:1 durchsetzten - Papa Klaus war da, wo Sohn Dino auch irgendwann mal hin will: ganz oben! Vielleicht ist Frankfurt ja das Sprungbrett.