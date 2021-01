Vor 30 Jahren wurde Guido Buchwald weltberühmt, als er Diego Maradona im WM-Finale ausschaltete und mit Deutschland die WM gewann. SWR Sport hat sich mit ihm an den großen Tag erinnert.

Noch heute kann es Guido Buchwald passieren, dass ihm in einer italienischen Fußgängerzone "Diego" hinterhergerufen wird. Seit er dem damals besten Fußballer Diego Maradona im Finale das Fürchten lehrte, wird er diesen Spitznamen nicht los.

Fußball-Arbeiter statt Künstler

Zuerst war "Diego" irritiert von seinem neuen Namen: "Am Anfang war es mir eigentlich gar nicht so recht, weil ich immer gesagt habe, der Diego ist ein Künstler und ich bin ein Fußball-Arbeiter." erzählt er im Interview mit SWR Sport.

Mittlerweile sehe er den Spitznamen aber als "riesige Auszeichnung", die ihn gleichzeitig an sein größtes Spiel erinnert.

Beckenbauer ohne große Worte

Die Geschichte wie es dazu kam, dass der Schwabe mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe betraut wurde, ist relativ unspektakulär. Bundestrainer Franz Beckenbauer habe damals lediglich zu ihm gesagt: "Guido, das ist deine Aufgabe, das erledigst du, fertig."

Danach habe sich der Stuttgarter selbst Gedanken gemacht, wie er dem flinken Argentinier das Leben schwer machen könnte. Der Matchplan war, Maradona nur mit dem Rücken zum Tor an den Ball kommen zu lassen und ihn immer wieder ans Seitenaus zu drängen, damit er seine Dribbelstärke nicht ausspielen konnte.

Volles Vertrauen in Brehme

Der Rest ist Geschichte. Maradona machte gegen den aufmerksamen Buchwald keinen Stich und Deutschland gewann durch den Elfmeter von Andi Brehme mit 1:0. Beim Siegtor sah Buchwald, anders als Bundestrainer Beckenbauer, hin und hatte wie Jürgen Kohler vollstes Vertrauen in seinen Teamkollegen.

Dem Sieg folgten eine feuchtfröhliche Nacht in Rom und die Ankunft in Frankfurt am nächsten Tag, an die sich "Diego" auch 30 Jahre später noch gerne erinnert.