Das sind die kleinsten Bundesliga-Städte

Platz eins: Nur 25.000 Einwohner und doch so erfolgreich - die kleinste Stadt der Bundesliga-Geschichte ist die Stadt um die SpVgg Unterhaching. Von 1999 bis 2001 spielten die Bayern in der Bundesliga. In der Aufstiegssaison gelang dann sogar unter Trainer Lorenz-Günther Köstner Platz zehn. In der darauffolgenden Sasion konnte man sich im Oberhaus nicht mehr halten und stieg in die zweite Liga ab. Heute spielt Unterhaching in der Regionalliga.