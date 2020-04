Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga ist das Konzept für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Liga vorgestellt worden. Wann wieder gespielt werden darf, entscheidet sich jedoch erst später.

Inhaltlich hat sich der Profifußball gewissenhaft auf den Tag X vorbereitet. Die von DFB-Chefmediziner Tim Meyer geleitete Task Force hat auf der Mitgliederversammlung ein detailliertes verbindliches Konzept mit strengen Hygiene-Vorgaben, erforderlichen Testungen und permanentem Monitoring vorgestellt. 41 Seiten umfasst das Corona-Regelwerk.

Konzepte für die Wiederaufnahme der Bundesliga Die vollständigen Konzepte finden Sie hier: Das Konzept für mögliche Geisterspiele, sowie das medizinische Konzept für Training und Spielbetrieb.

Darin werden strikte Vorgaben für organisatorische und hygienische Vorkehrungen im Stadion, die TV-Produktion, eine Hotelunterbringung, die häusliche private Hygiene im Alltag und in Quarantäne sowie zur Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings penibel aufgelistet.

Die dynamische Personalbedarfsplanung sieht bei den Geisterspielen Folgendes vor:

Maximal dürfen 300 Personen anwesend sein

Das Stadiongelände wird in drei Zonen eingeteilt: Stadioninnenraum (max. 98 Personen), Tribünenbereiche inklusive Funktionsräume (max. 115) und Stadionaußenbereich inklusive TV-Compound (max. 109)

Bei positivem Test eines Spielers, Trainers oder Betreuer: Sofortige Isolation der betroffenen Person. Die dokumentierten Kontaktpersonen sollen in diesem Fall umgehend getestet und beobachtet werden

Der Mannschaftsarzt ist für die "Beruhigung und Aufklärung des Teams" zuständig

Die Ligen und ihre Abhängigkeit

Die Vorgaben für die Teams zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs sieht in Auszügen unter anderem Folgendes vor:

Anreise der Teams mit mehreren Bussen/Transportern um die Distanz zwischen Spielern und Betreuerstab zu erhöhen; alternativ Mundschutz

Entzerrung der Kabinennutzung

Entzerrung des Warming Ups

Vermeidung zeitgleicher Nutzung der Zugänge zu Kabinen/Spielertunnel

Entzerrung der Trainerbank, nur jeder zweite dritte Sitz soll genutzt werden

Pressearbeitsraum und Mixed-Zone bleiben nach dem Spiel geschlossen

Pressekonferenz findet nur als virtuelle PK statt

Bei Einlauf der Teams wird es...

keine Escort-Kids

keine Maskottchen

keine Team-Fotos (Fotografen im Innenraum nur hinter Tor und Gegengerade)

keine Eröffnungsinszenierung mit zusätzlichen Personen

kein Handshake

kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften geben

Längst ist die von der Liga im Mai erhoffte Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu einem Politikum geworden. Dass die DFL mit Seifert an der Spitze am Donnerstag bereits einen konkreten Wunschtermin für die ersten kompletten Spieltage mit Geisterspielen in der beiden Profiligen verkünden wird, war nicht zu erwarten. Diesen Schritt visiert die Liga erst nach der nächsten Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 30. April an.