per Mail teilen

Wie sollen die Fußballverände mit den aktuellen Corona-Maßnahmen umgehen? Dazu haben sich DFB- und Verbandspräsidenten am Mittwoch in einer Video-Konferenz unterhalten - und klare Worte gefunden.

DFB-Präsident Fritz Keller plädiert stellvertretend für die Präsidenten der Landesverbände dafür, Kinder und Jugendliche trotz der aktuellen Corona-Pandemie wieder trainieren zu lassen. "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, für die Gesundheit, die Gesellschaft und nicht zuletzt für unsere Kinder", wird Keller am Mittwoch in einer Pressemitteilung zitiert. "Nach allen bisher vorliegenden Erkenntnissen und Zahlen birgt die Ausübung von Freiluftsport – auch in Mannschaftssportarten – kaum ein Ansteckungsrisiko."

Er nennt den Weg, den Mecklenburg-Vorpommern im Zuge der erneuten Corona-Auflagen eingeschlagen hat, als Vorbild. Dort hat die Landesregierung entschieden, dass das bundesweite Trainingsverbot für Mannschaften nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gilt. In Berlin dürfen Jugendmannschaften bis zwölf Jahre unter Auflagen trainieren.

Corona-Verordnungen sind Ländersache

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich Ende Oktober mit Bundeskanzlerin Angela Merkel darauf verständigt, zur Pandemie-Bekämpfung private Kontakte im November für vier Wochen einzuschränken. Allerdings ist es Sache der Bundesländer, diese Regeln in Verordnungen zu packen. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben den Trainingsbetrieb für Mannschaften daraufhin komplett untersagt. In beiden Ländern ist Sport nur noch alleine, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Hausstand erlaubt.

Am Donnerstag, 12. November, schalten sich die Ministerpräsidenten erneut mit dem Bundeskanzleramt zusammen, um zu überprüfen, ob die aktuellen Corona-Maßnahmen hinreichend wirken. Bis dahin wird sich an den aktuellen Regeln vermutlich kaum etwas ändern.