Viel Lob für die Pokal-Fighter der Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers haben Eintracht Frankfurt einen großen Pokal-Fight geliefert. Nicht nur Kickers-Trainer Mustafa Ünal war voll des Lobes.

"Wir sind einfach sehr happy, dass wir so einen Abend erleben durften: Mit unseren Fans, gegen so einen Gegner vor so einer Kulisse - das war ein riesen Highlight für alle", sagte Kickers-Trainer Mustafa Ünal nach der 0:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. "Wir haben richtig gut gespielt", freute sich auch Kickers-Angreifer Konrad Riehle, "Es hat einfach Spaß gemacht, zu spielen. Und wenn man sich auf so einem Niveau messen kann, dann gibt es nichts Schöneres."

Stuttgarter Kickers bekommen 600.000 Euro und viele Sympathien

Sportlich gesehen konnten die Stuttgarter Kickers und die 10.000 Zuschauer im erstmals seit 16 Jahren ausverkauften Gazistadion auf der Waldau realistisch betrachtet nur zehn Minuten auf die Sensation hoffen, als erster Fünfligist in der langen Pokal-Geschichte ins Achtelfinale einzuziehen. "Wir sind absolut stolz auf das, was wir geleistet haben", sagte Ünal: "Bei den Toren haben die Frankfurter ihre Klasse aufblitzen lassen." Auch Frankfurts Kapitän Sebastian Rode bescheinigte den Kickers ein gutes Spiel: "Die haben uns alles abverlangt. Wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben, es war ein harter Arbeitssieg,"

Torjäger Randal Kolo Muani (11. Minute) brachte den Favoriten mit einem gefühlvollen Heber in Führung, Abwehrspieler Hrvoje Smolcic (17.) legte nach. Außerdem traf Rafael Santos Borré den Pfosten (25.). Doch die Zuschauer-Einnahmen und die mehr als 600.000 Euro für den Zweitrunden-Einzug dürften dem verschuldeten Traditionsverein aber über das Aus hinwegtrösten. Atmosphärischer Wermutstropfen: Der Anpfiff zur zweiten Halbzeit verzögerte sich um ein paar Minuten, weil aus beiden Fanblöcken Pyrotechnik gezündet wurde.

Nun wartet Reutlingen in der Oberliga auf die Kickers

Am Samstag ist wieder Oberliga-Alltag angesagt. Um 14:00 Uhr treffen die Stuttgarter Kickers auf den SSV Reutlingen. Dann kämpfen Ünal und Co. wieder um ihr eigentliches Saisonziel: die Rückkehr in die Regionalliga.