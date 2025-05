"Also, Abbruch!" - So feiert der VfB Stuttgart den Pokalsieg in Berlin

Der VfB Stuttgart holt durch einen 4:2-Erfolg gegen Arminia Bielefeld den DFB-Pokal. Anschließend starten die Schwaben eine große Party in Berlin.

Berlin Tag und Nacht: Das ist nicht nur eine bekannte TV-Sendung, sondern war auch das Motto beim VfB Stuttgart nach dem Triumph gegen Arminia Bielefeld. Mit Betonung auf der Nacht, nachdem zuvor - am Ende eines langen Tages - der vierte Pokalsieg der Vereinshistorie eingefahren wurde.

Das zeigte sich bereits, als die Spieler noch lange nach Abpfiff vor der Kurve mit den eigenen Fans feierten. Das bewiesen Atakan Karazor, Ermedin Demirovic und Co. aber auch, als sie in den Katakomben des Berliner Olympiastadions die Final-Pressekonferenz crashten und ihrem Coach Sebastian Hoeneß eine Champagner-und Bier-Dusche verpassten.

Plötzlicher Abbruch der Pressekonferenz

Der 43-jährige Trainer hatte zuvor knapp sieben Minuten lang erklärt, warum seine Mannschaft den Pokal geholt hat und was dieser Erfolg ihm bedeutet. Nachdem er von seinen singenden Spielern vollgespritzt worden war, erklärte Hoeneß die Pressekonferenz für beendet. Der Erfolgscoach schnappte sich den Pokal aus den Händen seines Kapitäns Karazor, reckte ihn noch einmal in die Höhe und rief den verdutzten Medienvertretern zu: "Also, Abbruch! Schönen Abend euch, wir sind weg!" Bereits zuvor hatte Hoeneß angekündigt, er sei feiertechnisch "für alles zu haben".

VfB-Boss Wehrle: "Heute werden wir auf keinen Fall ins Bett gehen"

Die Stimmung bei den Stuttgartern war jedenfalls bestens. Viele der Profis trugen bereits spezielle "Pokalsieg-Brillen" während sie ankündigten, die Berliner Nacht zum Tag machen zu wollen.

Jeff Chabot (vorne) trägt beim crashen der Pressekonferenz eine der speziellen "Pokal-Brillen". picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

"Heute werden wir auf keinen Fall ins Bett gehen", kündigte auch VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle an, während aus dem Pokal selbst - wie nach erfolgreichen Finals so üblich - getrunken wurde. Der Inhalt sagte aber nicht jedem zu. "Wenn Jägermeister drin wär, hätte ich getrunken, aber Bier mag ich nicht", mäkelte Angreifer Deniz Undav, der mit einem Treffer und einer Tor-Vorlage einer der Protagonisten des Pokalsiegs war.

Deniz Undav: "Alle sind glücklich, alle wollen feiern"

Undav wird es verschmerzen. Auch der 28-Jährige hatte zuvor einen "Party-Befehl" ausgesprochen, als er scherzhaft im ZDF angab, die Spieler würden nur kurz aufs offizielle VfB-Bankett gehen, um dann in die Feier-Nacht zu entschwinden. "Wenn sie Glück haben, sehen sie uns zehn Minuten, und dann hauen wir ab", so der Angreifer. Eine Direktive, die der Nationalspieler mit einem Augenzwinkern aussprach. Etwas später wurde Undav dann konkreter: "Alle sind glücklich, alle wollen feiern, alle wollen trinken, alle wollen Spaß haben - und dann wollen in den Urlaub gehen."

Die Siegesparty des VfB Stuttgart fand in der Nacht in einer Event-Location in Berlin-Kreuzberg statt, anschließend ging es in der Stadt noch weiter. Und am Sonntag (25.05.) steigt dann die große Party in Stuttgart.

Dort wird die Mannschaft gegen 13:30 Uhr am Flughafen erwartet. Danach empfängt Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) die Mannschaft im Rathaus inklusive Eintrag ins goldene Buch. Gegen 15:30 Uhr fahren Hoeneß und Co. mit einem Autokorso durch die Stadt, ehe auf dem Schlossplatz die große Pokalfeier mit bis zu erwarteten 35.000 Fans steigt.