Liveblog: Der VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale 2025

10:30 Uhr

Der VfB Stuttgart steht im DFB-Pokalfinale. Nach dem Sieg im Halbfinale gegen RB Leipzig wartet am Samstag (24.05.2025) Drittligist Arminia Bielefeld. Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Traditionsklubs, die Vorfreude auf das Finale steigt mit jeder Stunde. Was sind die neuesten Infos zur Mannschaft, wie geht es den Fans in Stuttgart und in Berlin und welche verrückten, bunten und emotionalen Geschichten gibt es rund um das Pokalfinale 2025 – das alles wollen wir Euch über die nächsten drei Tage in unserem Liveblog liefern.

Mein Name ist Sophie Salmen und ich machte heute den ersten Aufschlag mit Nachrichten, Updates und Stories zum DFB-Pokalfinale mit dem VfB Stuttgart in Berlin.