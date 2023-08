Reaktionen zum VfB-Sieg in Balingen: "Stuttgart war einfach zu gut"

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart setzte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten TSG Balingen souverän mit 4:0 (3:0) durch. SWR Sport hat die Reaktionen der Beteiligten gesammelt.

Im schwäbischen Duell brachte Enzo Millot den dreimaligen Pokalsieger aus Stuttgart in der 25. Minute in Führung. Außerdem trafen vor 13.400 Zuschauern im ausverkauften Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche Silas (34.), Serhou Guirassy (43.) und Kapitän Wataru Endo (55.). Sowohl beim VfB als auch bei der TSG herrschte im Anschluss an die eindeutige Partie Zufriedenheit.

Balingen-Trainer Martin Braun

"Das Ergebnis ist okay, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass das Spiel enger wird. Der VfB Stuttgart war einfach zu gut im Ausnutzen unserer Fehler. Das Stuttgarter Gegenpressing hat funktioniert und dann ging es über drei, vier Stationen schnell nach vorne. Frustriert bin ich aber nicht, dafür hat der VfB eine zu hohe fußballerische Qualität. Schade, dass es mit dem Ehrentreffer am Ende nicht geklappt hat. Ich hatte gehofft, dass wir das Ding versenken, aber Alexander Nübel hat auch eine hohe Qualität. Schade, das wäre ein schönes Ende gewesen."

Balingens Spieler von der TSG Balingen

"Es war ein schönes Spiel für uns, auch wenn es enorm schwierig war. Wir mussten viel laufen, haben aber ganz gut dagegengehalten. Schade, dass wir den Ehrentreffer nicht geschafft haben. Das Tor hätten wir gerne mitgenommen. Im Großen und Ganzen haben wir es aber gut gemacht."

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß

"Ich bin zufrieden mit dem Spiel meiner Mannschaft. Wir haben fokussiert und konzentriert gespielt und haben eine gute Haltung an den Tag gelegt. Wir haben direkt klargemacht, dass es heute keine Überraschung geben wird. Hintenraus hätten wir noch das ein oder andere Tor mehr machen können, ich hätte mich gefreut, wenn wir es noch klarer gemacht hätten. Die Mannschaft hatte Spaß auf dem Platz, gerade in der Offensive. Die Spieler wollten kombinieren und Dinge kreieren, dann darf das auch gerne Spaß machen. Bochum nächste Woche zum Bundesliga-Auftakt wird eine ganz andere Hausnummer, aber die Mannschaft weiß, um was es geht."

VfB-Mittelfeldspieler Chris Führich

"Wir wollten von der ersten Minute an da sein. Im DFB-Pokal ist alles möglich, deswegen wussten wir, dass wir genau das auf den Platz bringen müssen, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind sehr gut drauf, wir sind fit und jetzt freuen wir uns auf den Saisonstart in der Bundesliga."

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth

"Es war eine gelungene Generalprobe für die Bundesliga. Es war eine gute Mischung aus defensiver Stabilität und Fußballlust und am Ende war es ein verdienter Sieg gegen einen tief stehenden Gegner. Die Siegermentalität und der Wille waren gut - mit Blick auf das Bochum-Spiel nächste Woche war das sehr positiv."