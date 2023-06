SV Oberachern trifft auf SC Freiburg - Spiel im Dreisamstadion?

Der Oberligist SV Oberachern erwischt mit dem SC Freiburg wieder einen Bundesligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals. Wann und wo gespielt wird, ist jedoch noch unklar.

Am vergangenen Sonntagnachmittag zeigt die Stabhochspringerin Sarah Vogel ein gutes Händchen, als sie im deutschen Fußballmuseum in Dortmund bei der DFB-Pokal-Auslosung zwei Kugeln zieht, die beim SV Oberachern großen Jubel auslöst. Denn im zweiten Jahr in Folge trifft der Oberligist aus Baden-Württemberg in der ersten Runde des DFB-Pokals auf einen Bundesligisten. Nach Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Pokal-Saison spielt der Verein gegen den SC Freiburg ein badisches Derby. "Die Freude war riesengroß", erzählt der Vorstandsvorsitzende Ralf Lorenz im SWR-Gespräch. Trotz Sommerpause haben mehr als die Hälfte der Spieler gemeinsam die Auslosung mitverfolgt und das Ergebnis bejubelt. "Ich habe keinen gesehen, der mit dem Kopf geschüttelt hat und unzufrieden war", sagt Lorenz

Freiburg in der ersten Runde stark

Der SV Oberachern spielt in der Oberliga Baden-Württemberg und hat sich über den Pokalsieg im Landespokal Südbaden für den DFB-Pokal qualifiziert. In der Liga konnte man die Saison auf einem soliden sechsten Platz beenden. Totz der starken Saison wird es schwer werden den großen SC Freiburg zu ärgern. Die Freiburger leisten sich kaum Patzer, wenn es um den Pokalauftakt geht. Das letzte Ausscheiden der Breisgauer liegt schon über zehn Jahre zurück. In der Saison 2011/12 schied man gegen den damaligen Drittligisten SpVgg Unterhaching knapp mit 2:3 aus.

Austragungsort noch unklar

Wo letztendlich das historische Spiel für die Oberacherner stattfinden soll, ist derzeit noch unklar. Im eigenen Waldsee-Stadion wird die Partie nicht gespielt werden können, denn das Stadion ist nicht auf ein so hohe Zuschauerzahlen ausgelegt. "Auf unserer Anlage ist das Spiel nicht möglich. In unser Stadion passen 1.600 Leute rein und da wären wir natürlich hoffnungslos überfordert", erklärt Lorenz. Im Gespräch stehen aktuell neben dem Rheinstadion in Kehl und dem Karlsruher Wildparkstadion auch das Freiburger Dreisamstadion, welches für beide Parteien wohl die beste Lösung darstellen wird, jedoch muss der DFB diesen Plänen noch zustimmen. Die Unterstützung der Breisgauer hat der Oberligist sicher. "Wir haben vollste Unterstützung vom SCF, von der ersten Minute an", sagt Lorenz. Es wäre das zweite Spiel für den SV Oberachern im Dreisamstadion, denn bereits letztes Jahr wurde die Partie gegen die Gladbacher Borussen im Stadion der Freiburger ausgetragen. Dort verlor der Fünftligist mit 1:9.

Wann wird gespielt?

Auch ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, wann der Ball letztendlich rollen soll. Angesetzt ist die Partie laut dem DFB zwischen dem 11. und dem 14. August 2023. Der genaue Termin wird noch im Laufe der nächsten Tage und Wochen bekannt gegeben werden.