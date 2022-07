Die Stuttgarter Kickers haben im DFB-Pokal für eine Riesenüberraschung gesorgt. Der Oberligist besiegte die SpVgg Greuther Fürth und zog in die zweite Pokalrunde ein.

Durch Tore von Denis Zagaria (9. Spielminute) und David Braig (88.) sorgten die Stuttgarter Kickers am Samstagabend für eine große Pokal-Überraschung in der ersten Runde des DFB-Pokals. Der Fünftligist besiegte im heimischen Stadion auf der Waldau den Zweitligisten Greuther Fürth mit 2:0.

Sieben Jahre lang hatte der Oberligist aus Stuttgart auf dieses Spiel warten müssen. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2015 stand für die Kickers wieder ein Spiel im DFB-Pokal an und die Lust auf die Partie war den Schwaben anzumerken. Zwar überließen die Fünftligisten den Ball zu Beginn der drei Spielklassen höher antretenden SpVgg Greuther Fürth, doch versteckten sie sich keineswegs.

Stuttgarter Kickers gehen früh in Führung

Die erste Chance der Partie ergab sich so für die Stuttgarter Kickers. Einen Eckball von Luigi Campagna in der neunten Minute unterschätzte Fürths Kapitän Branimir Hrgota am langen Pfosten sträflich, der alleingelassene Denis Zagaria überwand Fürths Keeper Leon Schaffran per Kopf zum 1:0. Der perfekte Beginn für die Hausherren.

Nur eine Minute später tauchte Fürths Ragnar Ache vor dem Kickers-Gehäuse auf. Der 24-Jährige vergab aber im eins-gegen-eins gegen Kickers-Torwart Ramon Castelluci. Danach beruhigte sich die Partie, Stuttgart überließ den Ball wieder weitgehend den Fürthern, die jedoch kaum zu Abschlüssen kamen. Erst in der 33. Spielminute hätte Fürth zum Ausgleich kommen müssen. Tobias Raschl verfehlte das Stuttgarter Gehäuse jedoch freistehend. So ging es mit 1:0 für Stuttgart in die Pause.

Kickers konzentriert, Fürth mit viel Ballbesitz

Das Bild änderte sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte nicht. Die Stuttgarter Kickers investierten viel, liefen Fürth zeitweise hoch an und versuchten, die Spielvereinigung vom eigenen Tor fernzuhalten. Fürth bemühte sich zwar um Spielkontrolle, kam jedoch kaum zu Großchancen. So entwickelte sich ein Spiel, mit dem die Schwaben deutlich zufriedener sein konnten als die Gäste aus Fürth.

Nach rund einer Stunde zeigten sich die Stuttgarter Kickers immer häufiger vor dem Fürther Tor und hatten in der 65. Minute durch Paul Polauke sogar die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Doch Schaffran entschärfte den Schuss aus spitzem Winkel. Dennoch: die Stuttgarter erspielten sich von Minute zu Minute mehr Selbstvertrauen, das Spiel wurde immer offener, ohne dass die beiden Teams Großchancen zuließen.

Braig macht den Deckel drauf

Erst in den Schlussminuten wurde Fürth etwas zwingender, was jedoch auch den Kickers Räume zum Konter öffnete. In der 88. Spielminute landete ein Ball von Zagaria mit etwas Glück beim eingewechselten Braig, der Haddadi ins Leere laufen ließ und zum 2:0 einnetzte. Der Rest war Stuttgarter Freudentaumel. Mit 2:0 triumphierten die Stuttgarter Kickers über die SpVgg Greuther Fürth und durften sich über den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals freuen. Wie Kickers-Angreifer Kevin Dicklhuber am SWR-Mikrofon bilanzierte: "Ein sensationeller Tag."