Der DFB hat die Termine für die Spiele der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal veröffentlicht. Der 1. FC Kaiserslautern trifft am 31. Oktober (20:45 Uhr) auf den 1. FC Köln. Das Spiel wird live im ZDF übertragen.

Eine Tag später empfängt der 1. FC Saarbrücken den FC Bayern München. Die Begegnung (20:45 Uhr) wird live in der ARD gezeigt. Der 1. FSV Mainz 05 gastiert zeitgleich bei Hertha BSC.

VfB empfängt Union Berlin

Bundesligist VfB Stuttgart trägt sein Zweitrunden-Spiel am Dienstag, 31. Oktober, aus. Die Partie gegen Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin wurde für 18 Uhr angesetzt. Am selben Tag um 20:45 Uhr tritt der 1. FC Heidenheim bei Borussia Mönchengladbach an.

Die übrigen noch verbliebenen Klubs aus Baden-Württemberg sind allesamt am Mittwoch, 1. November, im Einsatz. Die Spiele des SC Freiburg gegen den SC Paderborn und des SV Sandhausen gegen Bayer Leverkusen sind auf 18 Uhr angesetzt. Die TSG Hoffenheim ist zur gleichen Zeit bei Vizemeister Borussia Dortmund gefordert.

DFB-Pokal: Die Spiele der zweiten Runde im Überblick