Nach einer irren Schlussphase verliert der TSV Schott Mainz das Regionalligaspiel beim FSV Frankfurt. Wenige Tage vor dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund müssen die Mainzer nun zusätzlich um zwei wichtige Spieler bangen.

Es läuft die 90. Minute, Schotts Mittelfeldspieler Silas Schwarz läuft von rechts in den Strafraum der Frankfurter und knallt den Ball unter die Latte ins Tor. 3:1 für die Mainzer, das Spiel scheint entschieden. Der Aufsteiger wäre mit diesem Ergebnis sogar Tabellenführer nach dem 1. Spieltag in der Regionalliga Südwest gewesen. Was aber danach folgte, beschreibt Schotts Trainer Aydin Ay ein Tag nach dem Spiel als "sehr wilde, sehr unübersichtliche Schlussphase". In zehn Minuten Nachspielzeit kassierte Schott drei Gegentreffer, Frankfurt drehte das Spiel.

"Ich glaube, dass wir uns innerhalb von sechs Minuten die restlichen 94 Minuten, die wir wirklich sehr sehr gut gespielt haben, zu Nichte gemacht haben."

"Wir müssen das Positive aus dem Spiel ziehen. Wir haben als Aufsteiger ein sensationelles Auswärtsspiel gemacht, konnten uns aber leider nicht mit Punkten belohnen", sagt Ay mit etwas Abstand im Interview mit SWR Sport.

Dem Trainer ist anzumerken, dass der Regionalliga-Auftakt keine negativen Gedanken hervorrufen soll. Ay betont: "Der Fokus liegt jetzt auf Samstag, auf Borussia Dortmund." Im wohl größten Spiel der Vereinsgeschichte treffen die Rheinhessen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den BVB (Samstag, 15:30 Uhr).

Verletzungssorgen vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund

So ganz abschütteln lässt sich die Niederlage beim FSV Frankfurt aber nicht. TSV-Trainer Ay musste während der Partie zwei Spieler verletzungsbedingt auswechseln. Offensivspieler Johannes Gansmann musste bereits nach drei Minuten vom Platz. Der 26-Jährige verdrehte sich laut Ay das Knie ohne Fremdeinwirkung, es bestehe der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Auch wenn eine ärztliche Untersuchung noch ausstehe, "wäre das schon ein Wunder, wenn er am Samstag auflaufen könnte", sagt Ay.

Bei Torwart Tim Hansen ist der Coach hingegen zuversichtlicher: "Da habe ich schon berechtigte Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist und er am Samstag auch auflaufen kann." Der 25-Jährige musste während der 2. Halbzeit mehrere Minuten behandelt werden - was der Grund für die zehnminütige Nachspielzeit war. "Er hatte wahrscheinlich eine Blockade im Rücken", sagt Ay.

Besonders bitter sind die Verletzungen für die Spieler. Beide hatten großen Anteil, daran, dass der TSV Schott Mainz in der vergangenen Saison den Südwestpokal gewonnen hat und sich dadurch erst für den DFB-Pokal qualifizierte. Die Partie gegen Borussia Dortmund ist nicht nur das bisher größte Spiel in der Historie der Mainzer, es wäre auch der bisherige Höhepunkt der Karrieren von Gansmann und Hansen.