Wir Deutschen reisen ja gern. Aber mehr als 1.800 Kilometer an einem Wochenende sind schon außergewöhnlich viel. Für Oberligist Rielasingen-Arlen ist es der ganz normale Wahnsinn in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Andere fliegen über's Wochenende nach Rom. Oberligist 1.FC Rielasingen-Arlen unternimmt eine 72-Stunden-Bustortour nach Kiel. Alles für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal, das ja ursprünglich mal ein Heimspiel für die Mannschaft aus der Bodensee-Region war. Aber aufgrund der aktuell geforderten Hygiene-Bestimmungen gab der Verein sein Heimrecht an Zweitligist Holstein Kiel ab.

Erstmal in die verkehrte Richtung

Und so geht der Mega-Trip des 1.FC Rielasingen-Arlen am Freitag um sieben Uhr in der Früh los. Aber nicht etwa in Richtung Norden, sondern nach Konstanz. Zum dritten und abschließenden Corona-Check vor der Partie. Diesem Schnelltest müssen sich nicht nur die 20 Spieler unterziehen, sondern auch Trainer, Betreuer, Arzt, Physiotherapeut und zwei Busfahrer - einer reicht nicht, denn Kiel ist weit weg: Von Konstanz aus über 920 Kilometer auf der Straße. So weit, wie vom Bodensee bis nach Rom.

Die schnelle Nudel unterwegs

Mittagspause wird dann in der Gegend von Würzburg sein. Der sportlergerechte Pasta-Teller wurde bei einem Italienischen Restaurant am Streckenrand im Vorfeld längst klar gemacht. Dann zurück auf die Autobahn. Um die Zeit von Baustelle zu Baustelle, eventuell im Stau, zu verkürzen, werden im Bus Filme geguckt und Karten gezockt. Erwartete Ankunft in Kiel gegen 22 Uhr. Ob dann noch ein Abendessen möglich ist? Unklar, eher unwahrscheinlich.

Raus aus dem Bus, rauf auf den Platz

Irgendwann wird es aber tatsächlich auch sportlich. Am Samstag stehen zwei Trainingseinheiten für den 1.FC Rielasingen-Arlen auf dem Programm, bevor Sonntagnachmittag schließlich gegen Kiel gespielt wird. Abzuwarten bleibt, wie fit die Fußballer am Ende sein werden auf dem Platz. Von der Nationalelf war zuletzt zu lernen, dass zu langes Sitzen (im Bus) schlecht ist für die Regeneration.

Extralange Nachspielzeit

Nach dem Spiel geht die Reise dann natürlich weiter. Ein kleines Essen nach Abpfiff noch im Stadion - und wieder ab in den Bus und durch die Nacht zurück Richtung Bodensee. Denn schließlich ist am Montag für etliche Spieler ein normaler Arbeitstag. Wir wünschen viel Erfolg und gute Fahrt.