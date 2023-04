Pokal-Halbfinals vom VfB Stuttgart und dem SC Freiburg sind terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Halbfinalspiele des VfB Stuttgart und des SC Freiburg im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt.

Los geht es am 2. Mai mit der Begegnung der Vorjahresfinalisten SC Freiburg und RB Leipzig. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen und im ZDF live übertragen.

Am 3. Mai (20.45 Uhr) spielen der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt den zweiten Endspiel-Teilnehmer aus. Die Begegnung wird live in der ARD gezeigt. Das Finale findet am 3. Juni in Berlin statt. Dort hatte RB Leipzig im Vorjahr gegen den SC Freiburg triumphiert.

Wo gibt es Tickets?

Wie der SC Freiburg auf seiner Homepage bekannt gab, haben alle DauerkarteninhaberInnen bereits seit Mittwoch (12. April, 14 Uhr) bis einschließlich Sonntag (16. April) die Möglichkeit, die Option auf ihren Dauerkartenplatz zu ziehen. Sofern im genannten Zeitraum die Option nicht gezogen wird, wandert der Platz in den exklusiven Mitgliedervorverkauf. Am Dienstag, den 18. April, startet dann ab 14 Uhr der exklusive Vorverkauf für SC-Mitglieder und Mitglieder des Fördervereins Freiburger Fußballschule für Einzelkarten.

Der VfB Stuttgart teilte mit, dass der Ticketverkauf für das Halbfinalspiel gegen Frankfurt am kommenden Montag (17. April) beginnt. Zunächst haben von Montag, 10 Uhr, bis Dienstagabend, 23:59 Uhr, Dauerkartenbesitzer die Möglichkeit, ihre persönlichen Stammplätze zu kaufen. Alle Plätze der Dauerkartenbesitzer, die in dieser Phase nicht gekauft werden, gehen in den Mitgliederverkauf. Der Mitgliederverkauf beginnt dann am Donnerstag, 20. April, um 10 Uhr. Die Verkausphase für die offiziellen Fanclubs (OFC) beginnt bereits am Mittwoch, 19. April, um 15 Uhr.

Der Weg ins Halbfinale

Der VfB hatte im Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg gewonnen, der SC Freiburg hatte sich überraschend beim Rekordmeister FC Bayern München durchgesetzt.

Relegation könnte sich verschieben, wenn der VfB ins Finale kommt

Sollte der VfB Stuttgart das Finale in Berlin erreichen und gleichzeitig in die Abstiegsrelegation in der Bundesliga gehen, könnte der aktuelle Rahmenspielplan angepasst werden. Ursprünglich sind die Relegationsspiele für den 1. und 5. Juni angesetzt. Diese könnten auf den 31. Mai und den 7. Juni verschoben werden. Das DFB-Pokal-Finale findet auf jeden Fall am 3. Juni statt.