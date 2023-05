"Leere" beim SC Freiburg: Der Traum vom Finale ist geplatzt

per Mail teilen

Der SC Freiburg hat den Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals gegen RB Leipzig klar verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich unterlag mit 1:5 (0:4), richtet den Blick aber schon wieder nach vorne.

Die Niederlage des SC Freiburg gegen Leipzig stand bereits zur Halbzeit so gut wie fest. Bis dahin hatten Dani Olmo (13. Minute), Benjamin Henrichs (14.), Dominik Szoboszlai (37.) und Christopher Nkunku (45.+1) für eine klare Führung gesorgt.

Die Breisgauer offenbarten dabei im ersten Durchgang große Lücken in der Defensive. Im Offensivspiel konnte der SC dagegen kaum Akzente setzen.

"Wir waren nicht schnell genug, Leipzig war effizient und macht die Tore. Wir haben keinen Zugriff bekommen", sagte SC-Trainer Streich nach dem Spiel im ARD-Interview, der die Leistung des Gegners hervorhob. "Das ist teilweise Weltklasse, was da auf dem Platz steht."

Nach dem Wechsel sah Leipzigs Josko Gvardiol nach einer Notbremse an Roland Sallai die Rote Karte (58.). Den fälligen Freistoß von Vinvenzo Grifo parierte Schlussmann Janis Blaswich.

Gregoritsch trifft für den SC Freiburg

Der Sport-Club drängte nun auf das 1:4, zunächst jedoch ohne Erfolg. Stattdessen kochten die Emotionen hoch: Nach einem Foul von Lukas Kübler an Willi Orban kam es zu einer Rudelbildung. Aus dem Freiburger Block wollten sich einige Zuschauer Zutritt zum Innenraum verschaffen und wurden von den SC-Profis beruhigt.

Dann ging es sportlich weiter. Michael Gregoritsch köpfte nach einer Flanke von Sallai freistehend zum 1:4 ein (75.). Freiburg bemühte sich in Überzahl um den zweiten Treffer, konnte aber keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Stattdessen traf Leipzigs Dominik Szoboszlai in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum Schlusspunkt (90.+7).

Flekken fühlt "Leere" nach der klaren Pleite

SC-Keeper Mark Flekken spürte nach dem Abpfiff eine "Leere". "Wir haben in der ersten Halbzeit einfach nicht das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen haben", sagte der Niederländer im ARD-Interview. Alleingelassen habe er sich aber nicht gefühlt. "Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen."

Auch Vincenzo Grifo zeigte sich dem Spiel enttäuscht. "Wir haben schwer Zugriff bekommen und Leipzig hat uns eiskalt betraft", sagte der italienische Nationalspieler. "Nochmal nach Berlin zu fahren, wäre natürlich etwas Außergewöhnliches gewesen."

Chance zur Revanche für den SC Freiburg

Schon am Samstag (15.30 Uhr) treffen Freiburg und Leipzig erneut aufeinander. Dann kämpfen die beiden Teams um den Einzug in die Champions League. Aktuell hat der Sport-Club als Tabellenvierter 56 Punkte auf dem Konto, Leipzig folgt mit zwei Zählern Abstand. "Vielleicht sind wir nochmal einen Tick extra motiviert, nachdem was heute geschehen ist. Das wird hoffentlich ein ganz anderes Spiel von unserer Seite," sagte Flekken.

Ähnlich sieht es Teamkollege Grifo. "Leipzig kommt am Samstag nochmal hierher. Da geht es um sehr, sehr viel. Das müssen wir jetzt schlucken, auch wenn es weh tut. Wir werden alles daran setzen, dass wir am Samstag hoch motiviert und bereiter sind als heute", sagte der Offensivspieler.

Zweites Halbfinale steigt in Stuttgart

Im zweiten Halbfinale spielen am Mittwochabend (3. Mai, 20.45 Uhr/live im Ersten) der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt den zweiten Finalteilnehmer aus. Das Endspiel findet am 3. Juni im Berliner Olympiastadion statt.