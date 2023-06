Finaltag der Amateure

Das Finale des Badischen Fußballverbandes tragen 1.CfR Pforzheim und Astoria Walldorf aus. Nur drei Punkte haben Pforzheim am Ende gefehlt, um an der Aufstiegsrelegation für die Regionalliga Südwest teilzunehmen. Der Gegner Astoria Walldorf spielt schon viertklassig und hatte in diesem Jahr ganz andere Sorgen: Nur knapp entgingen die Walldorfer dem Abstieg. Am Ende reichten fünf Punkte mehr gegenüber dem ersten Absteiger Womatia Worms, um die Klasse zu sichern.