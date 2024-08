"Das Feuer in den Augen ist da" - Villingen ist heiß auf den 1. FC Heidenheim

Zum zwölften Mal hat der FC 08 Villingen den Sprung in den DFB-Pokal geschafft. Am Samstag (17.8./15:30 Uhr) trifft der Regionalliga-Aufsteiger auf den 1. FC Heidenheim. Ein großes Los für den gesamten Verein, der auf die Sensation hofft und seinen Erstrundenfluch endlich besiegen will.

Elf Mal stand der FC 08 Villingen bereits im DFB-Pokal - elf Mal gingen die Schwarzwälder als Verlierer vom Platz. Und auch dieses Mal wird die Aufgabe, den Erstrundenfluch endlich zu besiegen, denkbar schwer: Mit dem 1. FC Heidenheim kommt wieder mal ein Bundesligist ins höchst gelegene Fußballstadion Deutschlands.

Trotzdem ist die Vorfreude auf die Partie am Samstag (17.8./15:30 Uhr) riesig: Wir sind natürlich voller Elan und hochmotiviert, dieses Spiel angehen zu können“, sagt Trainer Mario Klotz, "das wird ein tolles Event, ein Fußballfest, das wir jetzt in Villingen erleben dürfen".

St. Pauli, Düsseldorf, Schalke: Villingen kennt sich aus mit großen Namen

Einmal durfte Klotz bereits Pokalluft schnuppern: 2009 stand er als Stürmer für den FC 08 Villingen auf dem Platz - und verlor erst nach Verlängerung (0:2) gegen den damaligen Zweiligisten FC St. Pauli. Und auch 2019 waren die Badener nah dran an der Pokal-Sensation, als sie gegen Fortuna Düsseldorf sogar mit 1:0 in Führung gingen und es ebenfalls in die Verlängerung schafften.

Am Ende stand dann aber wieder eine Niederlage (1:3) - wie auch beim letzten großen Pokalspiel der Villinger gegen Schalke 04. 2021 unterlagen die Schwarzwälder den Knappen mit 1:4. Trotzdem denkt Kapitän Nico Tadic gerne an die Partie zurück. "Es war sehr emotional, das alles hautnah erleben zu dürfen und gegen Profis in einem Pflichtspiel zu spielen", sagt der Mittelfeldmann, "deswegen soll jeder von uns das Spiel gegen Heidenheim genießen und es ein Leben lang in Erinnerung tragen".

Spiel gegen Heidenheim: "eine große Ehre"

Dass Villingen wieder im DFB-Pokal dabei ist, verdankt es dem Sieg im südbadischen Landespokal: Im Mai bezwang der damalige Oberligist den SC Lahr im Finale mit 1:0, im Juni folgte das nächste sportliche Highlight: der Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Es läuft also bei FC 08 Villingen.

Trotzdem sind sich die Nullachter ihrer klaren Underdog-Rolle bewusst. "Wir gehen mit voller Leidenschaft und viel Herzblut in dieses Spiel, sind aber natürlich in keinster Weise vermessen, dass wir jetzt Aussagen tätigen, dass wir spielbestimmend sein wollen", sagt Klotz, der das Traineramt im Januar übernommen hat. "Wir treffen hier auf eine Top-Mannschaft, auf einen Bundesligisten, und das ist für uns eine große Ehre".

Trotzdem wolle man natürlich versuchen, für eine Überraschung zu sorgen und die Heidenheimer "auf eine gewisse Art und Weise" zu ärgern.

Klotz: "Die Jungs sind heiß"

Um das zu schaffen, gibt das Team in jedem Training Vollgas. "Sie sind heiß, das Feuer in den Augen ist da", erzählt der Coach. Dazu komme eine große Euphorie im gesamten Verein: 5.000 Tickets sind für das Spiel bereits verkauft und die Erinnerungen an die letzten Pokalfights sehr präsent. "Natürlich hat man die Atmosphäre noch in Erinnerung, wie das Stadion Kopf stand und wir alle daran geglaubt haben, dass wir die Sensation schaffen", sagt Tadic schmunzelnd. "Und jetzt, wenn ich es mir wünschen könnte: mit einem 1:0 wäre ich zufrieden".

Der Erstrundenfluch wäre damit besiegt. Aber auch wenn es nicht klappt mit der Sensation: Beim FC 08 Villingen wollen sie diesen besonderen Moment am Samstag einfach "aufsaugen und mitnehmen". Denn "das wird auf jeden Fall ein Erlebnis fürs Leben".