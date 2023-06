per Mail teilen

Das Fußballspiel im DFB-Pokal zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart findet im Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche statt. Wann, ist noch offen. Tickets gibt es noch nicht.

Nach tagelangen Überlegungen der TSG Balingen Fußball e.V. wird das DFB-Pokal-Spiel nicht im Heimstadion in Balingen (Zollernalbkreis), sondern in Reutlingen ausgetragen. Für die Stadt Reutlingen und das Stadion an der Kreuzeiche spricht laut der TSG Balingen das Fassungsvermögen. Es bietet über 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz. Und die Lage ist praktisch für beide Mannschaften und ihre Fans, denn es liegt fast gleich weit entfernt von Stuttgart-Bad Cannstatt und Balingen.

"Klar, wir haben uns von Anfang an bemüht, um in Balingen zu spielen. Das größte Spiel der Vereinsgeschichte wollten wir in der eigenen Stadt, vor allem im eigenen Stadion spielen."

TSG hätte gern zu Hause in Balingen gespielt

Auch wenn man gerne im eigenen Stadion gespielt hätte, so der TSG-Vorsitzende Eugen Straubinger, hätten in der Bizerba Arena viele Auflagen nicht erfüllt werden können: beispielsweise das Parkplatz- und Sicherheitskonzept oder ausreichend große Aufstellflächen für TV-Kameras. Bei genauer Betrachtung, klarer Analyse und sachlicher, konstruktiver Rücksprache mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Stadt Balingen sei rasch klar geworden, dass die TSG-Heimspielstätte nicht in Frage kommen könne, wird Jonathan Annell, der Geschäftsführer in der Pressemitteilung der TSG Balingen zitiert.

"Alle haben große Lust auf dieses Spiel. Wir werden von der Stadt Reutlingen und dem SSV Reutlingen mit offenen Armen empfangen."

Die Vorfreude auf das Schwaben-Derby TSG Balingen gegen VfB Stuttgart im Heimstadion des SSV Reutlingen, dem Stadion an der Kreuzeiche, steigt bei allen Beteiligten. IMAGO Baur Eibner

Spieltermin wird am Mittwoch verkündet - noch keine Karten erhältlich

Der Termin für das DFB-Pokalspiel zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart steht noch nicht fest. Der DFB will ihn am Mittwochvormittag verkünden. Die Vorbereitungen für das Spiel liefen auf Hochtouren, so die TSG Balingen. Noch seien aber keine Karten erhältlich. Es könnten auch keine Reservierungen oder Anfragen bearbeitet werden, heißt es auf der Homepage des Vereins.