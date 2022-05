DFB-Pokal-Auslosung: Das sind die Gegner der Südwestklubs

Wer trifft auf wen? Die Spiele der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal sind ausgelost, die Partien des SC Freiburg, VfB Stuttgart, FCK und Co. stehen damit fest.

Am Sonntagabend loste Weltmeister Kevin Großkreuz die erste Runde im DFB-Pokal der Saison 2022/23 aus. Fast alle Spiele finden vom 29. Juli bis zum 1. August statt.

Südwest-Duell: FCK empfängt Freiburg

In der ersten Runde kommt es gleich zu einem Südwest-Duell. Finalist SC Freiburg, der im Finale gegen RB Leipzig im Elfmeterschießen verloren hatte, tritt im Auswärtsspiel auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern an. Die Lautrer hatten sich in der Relegation gegen Dynamo Dresden durchgesetzt und sind nach vier Jahren Abwesenheit zurück in der 2. Liga.

Pokal-Premiere: Stuttgart nach Dresden

Auf den VfB Stuttgart wartet in der ersten Runde gleich ein schwieriges Auswärtsspiel: Die Schwaben müssen zu Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Dieses Duell gab es im DFB-Pokal bis jetzt noch nicht. Die Dresdner hatten in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren und müssen den Gang in die 3. Liga antreten.

Die beiden weiteren Bundesligisten aus dem Südwesten fahren nach Nordrhein-Westfalen (SV Rödinghausen - TSG Hoffenheim) bzw. nach Sachsen (Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05).

Fünftligisten Stuttgart, Engers und Oberachern sind dabei

Der Oberligist Stuttgarter Kickers darf sich in der ersten Runde auf die SpVgg Greuther Fürth freuen. Die Kickers hatten sich in einem dramatischen Finale des Württembergischen Fußballverbands (wfv) im Elfmeterschießen gegen Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball durchgesetzt und als einer von insgesamt sieben Oberligisten die Hauptrunde erreicht.

Eine Premiere gibt es für den SV Oberachern: Das Team aus der Oberliga Baden-Württemberg hat sich zum ersten Mal für die Hauptrunde qualifiziert und freut sich auf ein Heimspiel gegen den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

Ebenfalls qualifiziert hat sich der FV Engers 07. Das Team aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar empfängt in der ersten Runde Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld.

Zweitliga-Gegner für Schott Mainz und Waldhof Mannheim

Einen Zweitligisten erwartet auch der TSV Schott Mainz: Die Rheinhessen treffen auf Hannover 96. Für Waldhof Mannheim gibt es mit Holstein Kiel ebenfalls einen Gegner aus der 2. Liga.

Die Spiele der Südwestklubs im Überblick