Der Weg des SC Freiburg ins Finale des DFB-Pokals

Der SC Freiburg steht zum ersten Mal in der Geschichte im Finale des DFB-Pokals. Wie hat die Mannschaft das geschafft?

In der Saison 2012/13 standen die Freiburger erstmals im Halbfinale des DFB-Pokals. Damals verloren sie 1:2 beim VfB Stuttgart. Arthur Boka und Martin Harnik trafen für den VfB, Jan Rosenthal hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Ziemlich genau neun Jahre später haben es die Freiburger noch eine Runde weiter geschafft. Sie stehen im Finale. Der Weg dahin führte über Siege gegen Würzburg, Osnabrück, Hoffenheim, Bochum und den Hamburger SV - und er war emotional.

1. Runde: Jonathan Schmid schießt Freiburg zum Sieg gegen Würzburg

Gegen die Würzburger Kickers hatten die Freiburger in der ersten Pokalrunde ihre Mühe. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Jonathan Schmid kurz vor der Pause (45. Minute). In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offenes Spiel, aber Freiburg verteidigte den Vorsprung souverän und setzte sich ohne zu glänzen knapp gegen den Drittligisten durch.

2. Runde: Freiburgs Uphoff wird gegen Osnabrück zum Held

Noch knapper war es in der zweiten Runde. Vincenzo Grifo brachte die Freiburger beim VfL Osnabrück in Führung (33. Minute). In der Nachspielzeit (90.+7) gelang dem Drittligisten durch Lukas Gugganig der umjubelte Ausgleich. Die Gastgeber gingen in der Verlängerung dann durch ein Tor von Sebastian Klaas selbst in Führung und standen kurz vor der Überraschung. Aber auch die Breisgauer bewiesen, dass sie in letzter Sekunde treffen können. Keven Schlotterbeck erzielte das 2:2 in der 120. Minute. In einem spektakulären Elfmeterschießen hielt Freiburgs Keeper Benjamin Uphoff drei Elfmeter und damit einen mehr als Osnabrücks Philipp Kühn. Die Partie endete 3:2 nach Elfmeterschießen.

Achtelfinale: Deutlicher Freiburger Sieg gegen Hoffenheim

Ausgerechnet gegen den vermeintlich stärksten Gegner bis dahin, nämlich gegen den ersten Ligakonkurrenten, mussten die Freiburger nicht zittern. Grifo traf gegen die TSG Hoffenheim in der ersten Hälfte doppelt (10., 36.). Nach dem Anschlusstreffer (Eigentor N. Schlotterbeck) erhöhten Kevin Schade (55.) und Ermedin Demirovic (68.). Freiburg gewann 4:1.

Viertelfinale: Last-Minute-Sieg gegen Bochum

Im Viertelfinale zeigten die Freiburger dann erneut ihre Qualität, in letzter Sekunde Tore zu erzielen. Nach dem Treffer von Nils Petersen, der den SC in der 51. Minute in Führung brachte, und Sebastian Polters Ausgleichstor (64., 1:1) ging die Partie in die Verlängerung. Als alles auf ein Elfmeterschießen hindeutete, patzte Bochums Verteidiger Maxim Leitsch. Sein Rückpass missriet, Freiburgs Roland Sallai eroberte den Ball, setzte sich im Sprintduell gegen Leitsch durch und traf zum 2:1-Siegtreffer in der 120. Minute.

Halbfinale: Freiburg schlägt den Hamburger SV

Den Einzug in das erste DFB-Pokalfinale der Vereinsgeschichte machte die Streich-Elf in Hamburg perfekt - mit einem 3:1-Sieg (3:0) beim Hamburger SV. Nils Petersen hatte die Breisgauer früh in Führung gebracht (11. Minute), Nicolas Höfler erhöhte auf 2:0 (17.). Für die Vorentscheidung sorgte schließlich Vincenzo Grifo, der einen Foulelfmeter verwandelte (35.). Robert Glatzel erzielte in der 88. Minute noch den Ehrentreffer für den HSV. Das Finale in Berlin findet dann am 21. Mai statt.