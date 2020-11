Das Los hat entschieden: In der zweiten Runde des DFB-Pokals bekommt es der VfB Stuttgart mit dem SC Freiburg zu tun. Mainz 05 tritt gegen den VfL Bochum an. Große Freude auch beim SSV Ulm, denn mit dem FC Schalke kommt ein Traditionsklub an die Donau.

Die ehemalige Nationalspielerin Inka Grings hat den Fußball-Fans in Baden und Württemberg ein Derby unter den Weihnachtsbaum gelegt. Denn am 22./23. Dezember ist der SC Freiburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Gast beim VfB Stuttgart. Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat äußerte sich zufrieden über das Los. "Wir freuen uns, dass wir seit sehr langer Zeit wieder ein Heimspiel im DFB-Pokal haben", sagte er und kündigte an: "Wir werden alles daransetzen, ein besseres Ergebnis zu erzielen als am ersten Bundesligaspieltag." Zum Saisonauftakt unterlag der VfB den Freiburgern vor heimischer Kulisse mit 2:3. Der FSV Mainz 05 bekam am Sonntagabend ein Heimspiel gegen den VfL Bochum zugelost. Der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder äußerte sich zufrieden über das Los, das ihm ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein bescherte. "Erst einmal ist es schön, dass wir ein Heimspiel haben, zu dem wir hoffentlich auch wieder Fans in der Opel Arena begrüßen dürfen", sagte Schröder. "Das Los ist auch stark. Ein ambitionierter Zweitligist und noch dazu ein Traditionsverein." Außenseiter SSV Ulm bekommt es mit dem FC Schalke 04 zu tun. Die Südwest-Klubs im DFB-Pokal Termin Heim Gast 22./23. Dezember VfB Stuttgart SC Freiburg 22./23. Dezember TSG Hoffenheim Greuther Fürth 22./23. Dezember FSV Mainz 05 VfL Bochum 22./23. Dezember VfL Wolfsburg SV Sandhausen 22./23. Dezember SSV Ulm FC Schalke 04