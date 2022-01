SC Freiburg gastiert in Bochum - KSC muss zum HSV

per Mail teilen

Mit dem SC Freiburg und dem Karlsruher SC stehen zwei Klubs aus Baden-Württemberg im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Freiburger gastieren beim VfL Bochum, der KSC tritt beim Hamburger SV an.

Diese Paarungen ergab die Auslosung in der ARD Sportschau. In den beiden weiteren Begegnungen treffen Hannover 96 auf RB Leipzig und Union Berlin auf den FC St. Pauli.

KSC-Trainer Christian Eichner hatte sich etwas mehr Losglück erhofft. "Wir hätten uns alle ein Heimspiel gewünscht, das ist es leider wieder nicht geworden", wird er auf der KSC-Homepage zitiert. "So ist aber eine Auslosung. Das wird ein Spiel gegen einen Gegner aus der gleichen Liga, den wir ausgezeichnet kennen."

Freiburg mit klarem Sieg im Achtelfinale gegen Hoffenheim

Der SC Freiburg hatte zuletzt im Achtelfinale bei der TSG Hoffenheim deutlich mit 4:1 gewonnen. Zuvor hatten die Badener die Würzburger Kickers (1:0) und den VfL Osnabrück (3:2 nach Elfmeterschießen) ausgeschaltet.

KSC schaltete im Pokal Bayer Leverkusen aus

Der Karlsruher SC hat über die Stationen Sportfreunde Lotte (4:1), Bayer Leverkusen (2:1) und Drittligist 1860 München (1:0) den Einzug unter die letzten Acht geschafft.

KSC zweifacher Sieger im DFB-Pokal

Die Karlsruher waren 1955 und 1956 Pokalsieger und standen zuletzt 1996 im Finale, als sie dem 1. FC Kaiserslautern unterlagen. Freiburg verlor 2013 im Halbfinale beim VfB Stuttgart mit 1:2 und hat noch nie das Endspiel erreicht.

Die Viertelfinals werden am 1. und 2. März ausgetragen, die Halbfinalbegegnungen sind für den 19. und 20. April angesetzt. Das Finale in Berlin steigt dann am 21. Mai.